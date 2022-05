Carmen Di Pietro e Alessandro mangiano spaghetti senza permesso all’Isola/ Puniti? Ilary li grazia ma…

Carmen Di Pietro e Alessandro mangiano spaghetti senza permesso all’Isola dei Famosi: punizione in vista?

Cosa non si fa per un piatto di pasta. Lo sa bene Carmen Di Pietro che pur di poter mangiare pasta per tre giorni all’Isola dei Famosi 2022 ha dato il permesso a suo figlio Alessandro Iannoni di trascorrere ben tre giorni con Maria Laura De Vitis da solo in una casetta. Una vacanza romantica, dunque, per i due, nonostante i dubbi più volti avanzati da Carmen che, di fronte al cibo, cede. Inizia a mangiare con gran fame un piatto molto abbondante di spaghetti e, quando il tempo finisce, continua, facendo finta di non sentire la voce di Ilary Blasi che le ripete di fermarsi.

Carmen, anzi, porta con se una manciata di spaghetti e, quando crede che il programma sia in pubblicità, torna a mangiare, finendo quasi il piatto. Ma non è tutto: credendo di non essere visto anche Alessandro inizia a mangiare spaghetti. In realtà mamma e figlio sono ancora in onda e vengono non solo visti ma anche sgridati dalla conduttrice che, tuttavia, invece di punirli per aver trasgredito alla regola, li grazia, lasciandoli tornare in palapa.

