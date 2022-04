Carmen Di Pietro e Alessandro si dividono all’Isola dei Famosi?/ Proposta shock!

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni sono una delle coppie della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il loro percorso è iniziato tra alti e bassi e, soprattutto per il carattere di Carmen, non sono mancati dissapori con gli altri naufraghi. Alessandro, d’altronde, è stato spesso ‘danneggiato’ dall’accoppiamento con sua madre, finendo infatti in nomination e, dunque, al televoto per l’eliminazione per i voti ricevuti da sua madre e non da lui.

Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro e sorella Alessandro/ "Famiglia unita"

A lungo andare questa potrebbe dunque essere una situazione sempre più penalizzante per il percorso di entrambi, scatenando dissapori che, d’altronde, non sono mancati in queste prime settimane. Questa sera però, nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi in diretta su Canale 5, tutto per loro potrebbe cambiare.

Carmen Di Pietro, scoppia la prima lite con Alessandro Iannoni/ "Ti devi svegliare prima…"

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, mamma e figlio da coppia a concorrenti singoli all’Isola dei Famosi?

Ilary Blasi è pronta a lanciare in palapa, ad alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi, una proposta shock: dividersi. La conduttrice proporrà proprio a Carmen e a suo figlio Alessandro di non essere più una coppia e, dunque, un unico concorrente, ma di essere concorrenti singoli, e di gareggiare anche l’uno contro l’arco quando ne arriverà l’occasione. Una proposta che Alessandro, proprio in virtù di quanto finora accaduto, potrebbe accettare, decidendo di mettersi in gioco in modo definitivo e senza le linee guida di sua madre. La scelta, però, starà ad entrambi: Carmen sarà disposta a dividersi da suo figlio qualora lui volesse gareggiare in solitaria? Oppure questa proposta scatenerà una lite tra madre e figlio?

LEGGI ANCHE:

Clarissa Selassié pazza di Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro/ Nuovo sbarco a L'isola?

© RIPRODUZIONE RISERVATA