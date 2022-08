Carmen Di Pietro è fidanzata? “Non trovo un uomo”/ “Il padre dei miei figli? Ecco perché non lo vedete mai”

Carmen Di Pietro è fidanzata? Lo sfogo dopo l’Isola dei Famosi

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro è tornata alla sua vita di sempre, dedicata ai figli Alessandro e Carmelina e al suo lavoro. Tanti i fan che si sono affezionati a lei anche grazie alla sua ultima avventura televisiva che l’ha vista grande protagonista. Molti di questi fan si chiedono se nella vita dell’ex naufraga sia cambiato intanto qualcosa anche dal punto di vista sentimentale. Carmen, mesi fa, si è infatti dichiarata single, ma come stanno le cose oggi?

La domanda le è stata posta su Instagram nelle ultime ore, quando la Di Pietro ha deciso di dare ai follower la possibilità di porle qualche quesito sulla sua vita. Un fan le ha dunque chiesto se oggi sia fidanzata e abbia trovato l’amore, ma la risposta di Carmen è stata negativa.

“Ma gli uomini dove stanno? Io non li trovo più! – ha sbottato Carmen Di Pietro in risposta alla domanda del fan, continuando – Li devo andare a trovare con lo stampino, non ci stanno più. Presentami qualcuno e mi fidanzo.” C’è allora chi le ha chiesto perché Giuseppe Iannoni, il padre dei suoi figli, non è mai presente nei momenti che posta su Instagram.

C’è chi infatti teme che l’uomo non veda i figli e non abbia un buon rapporto con l’ex moglie, ma la Di Pietro ha smentito questa diceria, chiarendo la situazione: “Ma certo che lo vedono, lo vedono fin troppo! È che lui non vuole apparire nelle foto, nei video, però sì che lo vedono. Io e lui andiamo molto d’accordo.” ha quindi tranquillizzato la showgirl.

