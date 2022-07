Carmen Di Pietro e Guendalina, la vacanza dopo l’Isola è come una sitcom/ Alessandro ‘vessato’, lite in auto

Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, la reunion dopo l’Isola dei Famosi diventa una sitcom

Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi di nuovo insieme. Dopo l’Isola dei Famosi, le due ex naufraghe hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza fianco a fianco al mare. Carmen è partita ieri insieme ai figli Alessandro e Carmelina Iannoni, raggiungendo Guendalina e il suo fidanzato Federico Perna. Inutile dire che le disavventure hanno avuto inizio sin dalla partenza. In una serie di stories su Instagram, Carmen e il figlio, alla guida, litigano sulla direzione da prendere per arrivare alla destinazione, San Felice Circeo, con la piccola Carmelina che se la ride in sottofondo.

Una volta arrivati a destinazione, Guendalina Tavassi ha iniziato a riprendere tutti i momenti più esilaranti della vacanza con Carmen Di Pietro, trasformandola in una vera e propria sitcom.

Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, l’esilarante vacanza dopo l’Isola

Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi hanno trascorso solo un giorno insieme ma sono già tanti i momenti esilaranti che l’ex naufraga ha postato sul suo profilo Instagram. Dopo la lite in auto, Carmen ha utilizzato lo spazzolino di suo figlio Alessandro per aggiustarsi le sopracciglia sotto lo sguardo attonito dei presenti e quello disgustato del ragazzo. Non è mancato un simpatico battibecco con Federico Perna e una passeggiata con ombrello aperto al sole verso la spiaggia, con tanto di “Io mi vergogno” della Tavassi. Il povero Alessandro è stato poi “costretto a fotografare Carmen sul pattino”, come testimoniato da Guendalina, ed è solo l’inizio di questa vacanza.

