Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro/ Lei: “Sono casta da anni…” (Vieni da me)

Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro oggi ospiti a Vieni da me: i due si sono confrontati con le “domande scottanti” della conduttrice Caterina Balivo. «In questo momento vivo a casa di mamma perché è un periodo particolare, cerchiamo di limitare gli spostamenti. Anzi, non spostarci proprio», ha precisato Alessandro dopo i recenti fatti tra i due, evidenziando poco dopo: «E’ un casino vivere con mia mamma». Poi sulla promessa di iscriversi alla scuola guida: «La promessa l’ha mantenuta, già a febbraio mi sono iscritto alla scuola guida ma purtroppo hanno annullato i corsi per l’emergenza coronavirus».

CARMEN DI PIETRO ED IL FIGLIO ALESSANDRO A VIENI DA ME

Alessandro ha poi parlato della vita sentimentale della mamma Carmen Di Pietro: «Secondo me mamma qualcosa mi tiene nascosto: con mio papà sono in ottimi rapporti ma non si frequentano. E’ da un po’ che mi nasconde qualcosa secondo me…». «Sono casta da quel giorno che fu…», la replica della showgirl. Poi sulla più grande bugia raccontata alla madre: «Oltre alla macchina, lei non vuole neanche che usi i mezzi di trasporto. Un giorno mi ha beccato mentre ero in giro su una bici elettrica: ha iniziato ad urlare come una pazza». Infine, chi era più asino a scuola? «Mia madre, era tanto asinella. Mi ha sempre detto: “Non fare l’asino a scuola come me”», ha risposto Alessandro, con la conferma di Carmen: «Ero ciuccia, a momenti mi usciva anche la coda dell’asino».

