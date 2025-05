C’è anche Carmen Di Pietro tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il format del fine settimana condotto da Silvia Toffanin. E per la nota showgirl sarà sicuramente l’occasione per parlare di diversi temi, dalla recente esperienza a Tale e quale show fino alle avventure nei reality, come quelle al Grande Fratello e all’Isola dei famosi. La fama di Carmen Di Pietro è in parte legata anche alla sua ironia con cui è riuscita a fare breccia anche nelle nuove generazioni visto che è molto seguita sui social. Molto attenta all’aspetto fisico, Carmen ha raccontato a Belve: “faccio palestra, mi piaccio fisicamente. Ho 60 anni, porto una 40” – confessando poi di essersi ricorsa a qualche piccolo intervento estetico, ma solo delle punturine.

Impossibile non ricordare lo scoppia della protesi del seno in aereo che negli anni ’90 l’ha resa una celebrità e di cui ancora oggi si parla. “Mi scoppiò la tetta in aereo, sentii dentro di me un ‘boom’. Malgioglio dice che non è vero? Invece è vera” – ha sottolineato la Di Pietro.

Della vita privata di Carmen Di Pietro sappiamo che la showgirl ha vissuto una storia molto importante con Sandro Paternostro, compianto conduttore al quale è stata legata per due anni, dal 1998 al 2000. Un grande amore quello nato tra i due che hanno dovuto lottare contro il chiacchiericcio per via della differenza di età. Nonostante tutto e tutti, Carmen ha sempre creduto all’amore per Sandro Paternostro di cui ancora ha un ricordo bellissimo. “Sandro per me ha rappresentato tutto, dal fidanzato all’amante, ha sempre avuto grande cura di me” ha assicurato Carmen Di Pietro.

Quando si sono sposati Carmen aveva soli 33 anni, mentre il giornalista 75 anni, ma la differenza di età non è mai stata un problema per loro. “Siamo stati molto bene insieme, per me lui non aveva età” ha confidato la showgirl ammettendo di ricevere ancora la pensione del compianto marito e compagno di vita.