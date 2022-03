Carmen Di Pietro e l’ex marito Sandro Paternostro/ Il matrimonio in fin di vita e le proteste

L’ultima fidanzata del giornalista Rai Sandro Paternostro è stata Carmen Di Pietro con cui ha condiviso i suoi ultimi anni prima della sua morte, avvenuta nel 2000. A fare scalpore nel matrimonio tra Carmen Di Pietro e il giornalista fu la grande differenza d’età tra i due: lui 76 anni e lei 33.

Il loro matrimonio suscitò molte polemiche soprattutto da parte della figlia del giornalista che ha ammesso come la donna, dopo il matrimonio, sia sparita dalla vita del suo neo marito per tutto il periodo della sua vita: “Nei sei mesi di malattia di papà Carmen non si è mai vista. Ha presenziato al funerale a Londra e poi è sparita”.

Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro, il matrimonio che ha suscitato molto scalpore

L’unione tra Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro ha suscitato diverse polemiche soprattutto nei confronti di Carmen Di Pietro che, ad oggi, non si è rispostata per non perdere la pensione di reversibilità del suo defunto marito giustificando la sua scelta ammettendo diverse volte pubblicamente di sentirsi “Sposata in eterno solo con Sandro Paternostro”, anche se dopo la sua morte la donna ha avuto una relazione con Giuseppe Iannoni da cui ha avuto due figli: Alessandro (In coppia con lei all’isola dei famosi) e Carmelina.

Sandro Paternostro è stato legato a Carmen Di Pietro in totale per sette anni, di cui cinque di fidanzamento e due di matrimonio. I due figli del giornalista avuti con la precedente moglie Karin (Alessandro e Roberta) si sono sempre rifiutati di accettare la loro unione e Alessandra, dichiarò come durante il suo matrimonio le condizioni fisiche e mentali dell’uomo non fossero solide rivelando come spesso sua padre le avesse detto che si sarebbe risposato solo se: “Gesù Cristo tornasse sulla terra”.

