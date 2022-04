Carmen Di Pietro è preoccupata per Alessandro/ “Ora diventerà un bersaglio…”

Carmen Di Pietro teme per il figlio: “Ho sentito qualcuno che…”

Carmen Di Pietro ha paura per il figlio Alessandro. La concorrente dell’Isola dei Famosi teme che Alessandro possa diventare il nuovo bersaglio degli altri naufraghi. Carmen Di Pietro fa notare: “Ora prenderanno di mira Alessandro. Ho già sentito qualche bisbiglio…”. Marco Senise le chiede maggiori dettagli e Carmen spiega: “Ho già sentito qualcuno che mi accusava di aver lasciato mio figlio per ben due volte senza mangiare”. Guendalina Tavassi interviene facendole notare che lei sta in una squadra diversa dal figlio e che gli altri avevano mangiato gli hamburger. Carmen Di Pietro condivide il suo ragionamento ma ribatte: “Ho detto ad Alessandro che ora l’aggrediranno. Gli faranno il lavaggio del cervello”.

Nicolas Vaporidis fa notare che chi ha pronunciato quelle parole ha la sensibilità sotto i piedi: “Tu sei stata bravissima. Non ti devi preoccupare perché quelli se hanno detto così è perché sono dei rosiconi. Devono accettare la sconfitta. Non ti devi preoccupare per queste bassezze che ti accusano come madre di non aver dato da mangiare a tuo figlio”. Carmen Di Pietro soffre per la mancanza del figlio e ammette: “Se fossi una farfalla, andrei lì e me lo porterei via sulle mie ali”.

Carmen Di Pietro e i sospetti su Licia Nunez: “E’ interessata…”

Nel corso della serata di giovedì 14 aprile, Carmen Di Pietro sfida il figlio Alessandro in una sfida. In palio c’è un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico. I due infatti non solo non sono più una coppia ma appartengono a due diverse tribù: Carmen è nella tribù Cucaracha, mentre Alessando nella Tiburon. Carmen è molto provata dalla lontananza e i naufraghi, conoscendo la donna, le hanno fatto uno scherzo: approfittando della presenza di Licia l’hanno fatto ingelosire, facendo credere alla showgirl che ci fosse del tenere tra l’attrice e il figlio. Ilary manda in onda una clip in cui viene riassunta la situazione, con l’ilarità del pubblico, divertiti dallo scherzo architettato da Marco Scalise e Guendalina. Nel video viene mostrato come, nei giorni precedenti, al suono della campana, che consente alle due tribù di ricongiungersi per poco tempo, Carmen, avendo dei sospetti sul rapporto tra Licia e il figlio interroga l’attrice che, stando al gioco, dice alla donna che si prenderà cura di Alessandro. Carmen si arrabbia e le dà della sfacciata.

Tornando alla sfida, Carmen e Alessandro devono fronteggiarsi nella prova Appesi a un filo. Con grande sorpresa di tutti a vincere è proprio la showgirl, che dimostra grande forza e determinazione. Carmen è dispiaciuta poiché il figlio ha perso, ma è al settimo cielo poiché potrà mangiare. Senza esitazione inoltre decide di condividere il piatto di pasta con i naufraghi della tribù Cucaracha (Marco Senise, Nik, Nicolas, Guendalina, Edoardo). Nel corso della serata, la conduttrice manda in onda un altro video in cui emerge come anche Carmen, come Guendalina, non veda di buon occhio l’atteggiamento di Marco Senise che pensa solo a prendere il sole, a rilassarsi e a chiacchierare, senza essere d’aiuto e di supporto al resto del gruppo. Nel corso delle nomination, Carmen dà il suo voto a Blind e non riceve nomination da nessun compagno, proseguendo la permanenza nell’Isola.











