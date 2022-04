Carmen Di Pietro/ Eccessivo controllo sul figlio Alessandro: punita dal pubblico?

Carmen Di Pietro preoccupata per il figlio

Carmen Di Pietro non sta vivendo un momento tranquillo sull’Isola dei Famosi. Oltre alla difficoltà di procacciarsi il cibo ci si è messo anche il figlio Alessandro Iannoni a darle problemi e pensieri. Da quando ogni naufrago concorre per sé, la Di Pietro ha meno controllo sul figlio e questo la preoccupa perché teme che i naufraghi gli possano fare il lavaggio del cervello. Difatti il ragazzo l’ascolta sempre meno e all’occorrenza non evita di rimproverarla.

Con l’ingresso di Marco Senise la situazione è degenerata, dal momento che Carmen avrebbe iniziato a flirtare con l’attore e questo suo comportamento starebbe creando imbarazzo al figlio. Lo stesso Alessandro in Confessionale ha detto: “Non posso crederci!”. E la medesima incredulità l’ha resa nota anche nel corso dell’ultima puntata del reality. Ma al cuore di mamma non si comanda e Carmen Di Pietro questa volta ha messo a disposizione tutta la sua conoscenza della lingua italiana per superare una prova e vincere delle polpette da far mangiare ad Alessandro.

Carmen Di Pietro e il controllo su Alessandro

La ricompensa ottenuta da Carmen Di Pietro nell’ultima puntata dell’Isola è stata magra, solo due polpette, ma il figlio è stato ben felice di mangiarle. Mentre Alessandro è molto apprezzato dai naufraghi, Carmen lo è di meno. Il pubblico all’inizio ha pensato che i siparietti madre-figlio fossero tutta una messinscena, invece sua madre ha dichiarato che anche nella quotidianità Carmen si comporterebbe allo stesso modo con Alessandro. Pare che la soubrette analizzi le ragazze che frequenta il figlio e chi non le va bene, fa di tutto per allontanarla dal ragazzo.

Avrebbe fatto lo stesso con la sua ex fidanzata. Su questo argomento Carmen Di Pietro è stata categorica, la ragazza deve piacere prima a lei e poi al figlio. Il suo atteggiamento di possesso non piace a nessuno e in molti vorrebbero che lasciasse il figlio libero di fare le sue scelte e anche di sbagliare.

Cosa pensa il pubblico social di Carmen Di Pietro

Al pubblico Carmen Di Pietro non piace molto ma al contrario sono in tanti a fare il tifo per il figlio Alessandro Iannoni. Qualche follower si sta chiedendo cosa potrebbe succedere se la Di Pietro dovesse uscire dal gioco e non avesse più il pieno controllo sul figlio. Già quando è stato spostato nell’altra tribù la donna aveva manifestato il desiderio di andarlo a prendere e portarlo via. La soubrette ha paura che qualcuno possa metterlo contro di lei, facendogli notare i suoi difetti e le sue manie.

Il suo desiderio in questo momento sembrerebbe quello di allontanare Alessandro dalle dinamiche del reality. In verità il ragazzo sta cedendo fisicamente a causa del poco cibo a sua disposizione e avrebbe iniziato anche a sentire la nostalgia di casa e la mancanza della sorella. Chissà se questo cedimento psicologico sarà un pretesto per mandarlo in nomination? E come potrebbe reagire Carmen Di Pietro se ad uscire fosse proprio Alessandro?











