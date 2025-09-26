Carmen Di Pietro spiega perché torna in gara a Tale e Quale show: le parole della showgirl.

Carmen di Pietro, dopo l’esperienza vissuta lo scorso anno, torna nuovamente a Tale e Quale show. Un ritorno, quello nell’edizione 2025 che parte oggi, venerdì 26 settembre 2025, che il pubblico che non si aspettava ma che è stato voluto da Carlo Conti e dalla squadra degli autori del programma di Raiuno. Prima del debutto, Carmen Di Pietro ha rilasciato in esclusiva un’intervista a Superguidatv, svelando il motivo per cui torna in gara a Tale e Quale Show.

“Allora torno a Tale Quale Show come ripetente e, come avete sentito da Carlo Conti, interpreterò una canzone in inglese Madonna con la isla bonita. Quindi questo che vuol dire? che essendo ripetente in estate io ho ripetuto, ho preso una coach addirittura che mi insegnasse l’inglese e una che mi insegnasse lo spagnolo e quindi quest’anno vi stupirò”, le parole di Carmen Di Pietro che spera di conquistare la fiducia del pubblico, ma anche quello della giuria.

Carmen Di Pietro alla conquista di Malgioglio a Tale e Quale Show

Nella scorsa stagione, tra Carmen Di Pietro e Cristiano Malgioglio ci sono state diverse scintille. Quest’anno, però, da ripetente, la Di Pietro spera di stupire Malgioglio che non le ha risparmiato critiche al termine di ogni esibizione. “Quest’anno sicuramente riuscirò a convincere Malgioglio. Ehm, l’anno scorso ho cantato tutto in in italiano e quest’anno vedremo se canterò sempre in inglese o sempre spagnolo. Vedremo”, ha detto Malgioglio.

Sono tante le esibizioni fatte da Carmen a Tale e Quale show e pensando alle prossime imitazioni, ha aggiunto: “Di artisti che vorrei imitare ce ne sono tanti, poi tocca vedere se sono all’altezza di imitarli, però vi posso dire una cosa, io imiterò tutte, sono all’altezza di tutto”.

