Carmen Di Pietro “Fidanzata segreta di Maradona”/ Polemica per il fotomontaggio

Come tanti anche Carmen Di Pietro ha voluto ricordare Diego Armando Maradona, scomparso ieri all’età di 60 anni dopo un arresto cardiaco. “Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione”, ha scritto la showgirl su Instagram. Il messaggio è stato accompagnato da un fotomontaggio nel quale, alle spalle del Pibe de Oro, Carmen Di Pietro è in bikini e sorride. L’immagine non è piaciuta ai fan del calciatore che, indignati, hanno invaso di commenti negativi i social della conduttrice: “Con tutto il rispetto sarebbe bastata una sua foto per ricordarlo. Questa foto, associata ad una scomparsa, non si può proprio vedere”, ha scritto un follower. Un altro l’ha criticata ancora più duramente: “Ma tu vestita mai! Il tuo dolore deve essere immenso! Sei senza vergogna”. Carmen Di Pietro si è quindi sentita in dovere di rispondere: “Questa foto gira da anni sui social, è vero non ho foto con lui. Sono stata la sua fidanzata negli anni 90”.

CARMEN DI PIETRO E MARADONA: UN AMORE SEGRETO

Nel 2017 Carmen Di Pietro ha confessato per la prima volta di aver avuto una liaison con Diego Armando Maradona. Una storia durata un anno e mezzo e tenuta segreta per molto tempo: “Non l’ho mai detto, per non fare scoppiare un casino. Era l’inizio degli anni 90”, aveva rivelato la conduttrice a Spy. All’epoca Maradona era il calciatore più forte del mondo e l’idolo di Napoli. In quell’intervista Carmen aveva spiegato il motivo per il quale non ci sono foto della loro relazione: “Allora ero spensierata, libera e lui era un idolo. Ero innamoratissima, ma non è che pensassi al matrimonio. Ero così giovane. Facevo i primi provini come modella, era l’epoca in cui dormivo sui treni, figurati se pensavo a chiamare i fotografi”. La showgirl aveva svelato anche una pazzia d’amore fatta dal calciatore per stare con lei: “Una volta per me Maradona è scappato dal ritiro dicendo che un suo parente stava male. “Certo che sto rischiando”, mi disse. “lo sto facendo per te”…”.



