Carmen Di Pietro “Fidanzate di Alessandro? Non voglio donne a casa mia e…”/ Rivelazione choc all’Isola

Carmen Di Pietro è gelosa del figlio Alessandro. All’Isola dei Famosi, Carmen non perde mai di vista il figlio Alessandro che ha però mostrato insofferenza per l’atteggiamento troppo protettivo della madre. Gli altri naufraghi hanno spesso consigliato alla donna di lasciare più spazio al ragazzo ma lei non ha voluto sentire ragioni. Qualche giorno Edoardo Tavassi aveva insinuato a Carmen Di Pietro il dubbio che Alessandro avrebbe potuto avere avuto una storia sull’Isola. Carmen non l’aveva affatto presa bene: “Che intendi che è stato con una donna? Ma dove su quest’isola? Ma con chi? Oh non mi mette pulci nell’occhio che poi impazzisco. Ale sei stato con qualcuna?”. Carmen aveva già dimostrato di voler tenere Alessandro lontano dalle ragazze nello scherzo che la redazione delle Iene aveva architettato qualche anno fa.

La naufraga aveva pensato che il figlio fosse gay: “Perché sei così serio? Cos’è questa cosa di cui vuoi parlare? Oddio mi fai agitare cosa devi dirmi? Ok sei gay? Ascolta, se sei gay dimmelo è. Guarda che se lo sei non c’è mica nulla di strano va bene è”. Nella giornata di ieri, Edoardo e Guendalina Tavassi hanno punzecchiato nuovamente la donna dicendole che Alessandro potrebbe farla diventare nonna. Lei però ha perso le staffe: “Procreare e darmi un nipotino? No e tu Alessà non parlà che poi facciamo i conti altrimenti. Non sta né in cielo e né in terra che fa queste cose adesso. Se dopo L’Isola mi porterà le donne a casa? No via, tutte a casa loro da me non ci voglio nessuna. Tutte le donne cosa? No basta finitela”, ha sentenziato.

La bellezza di un reality come L’isola dei famosi è senza dubbio la varietà di concorrenti che riescono insieme a creare un mix di personalità capaci di ipnotizzare ogni settimana milioni di telespettatori. Tra i concorrenti più amati per simpatia nonostante diversi momenti di tensione nel corso dell’esperienza occupa un posto da protagonista Carmen Di Pietro. L’attrice e showgirl, in gara con il figlio, è stata infatti più volte chiamata al confronto con diversi concorrenti, sia per ragioni prettamente relazionali che per presunte mancanze dal punto di vista collaborativo. Nonostante ciò, è riuscita sempre a superare brillantemente le numerose volte che si è ritrovata a rischio eliminazione.

Nel corso della dodicesima puntata de L’isola dei Famosi, andata in onda lo scorso 29 aprile, l’attrice è stata ancora una volta tra i protagonisti della serata. La puntata si è infatti aperta con l’ennesimo confronto madre figlio; Carmen ha affermato di non vedere di buon occhio le recenti uscite del figlio, complice di aver mostrato un atteggiamento lontano dalle sue abitudini e quindi poco condivisibile dalla madre. Nonostante la spiegazione del figlio di volersi distaccare da un rapporto con la madre forse troppo vincolante, quest’ultima non ha dato alcun cenno di voler cambiare idea nei confronti della situazione. La donna è stata anche protagonista nella sfida cocco quiz, dove trionfando ha garantito per tutto il gruppo un buon quantitativo di caffè e brioche. Prima di cimentarsi nel quiz però ha dimostrato tutto il suo malcontento per essere stata esclusa dalla sfida della settimana a suo dire per colpa del giudizio di Clemente Russo. Per la donna l’atleta avrebbe influenzato il gruppo con la sua decisione senza tener conto degli altri. Nel momento della nomination Carmen ha scelto di nominare Estefania spiegando di averla vista meno gentile nei suoi confronti rispetto alle scorse settimane. Nonostante un carattere per nulla facile, l’irriverenza della showgirl ha conquistato per simpatia e leggerezza, trovando un ottimo riscontro soprattutto sui social network. Diversi sostenitori del programma però non apprezzano lo scarso contributo che la donna offre nelle mansioni quotidiane.











