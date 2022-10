Carmen Di Pietro “Fidanzato? L’unico uomo è mio figlio Alessandro”/ “Ho problemi dopo Isola dei Famosi”

Carmen Di Pietro dopo L’Isola dei Famosi 2022 non mancano i problemi…

Carmen Di Pietro ospite della nuova puntata di Verissimo in compagnia del figlio Alessandro Iannoni per una imperdibile intervista doppia. Mamma e figlio lo scorso anno sono stati due degli indiscussi protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 2022, il reality di successo di Canale 5. Se Alessandro ad un certo punto ha deciso di non proseguire la sua avventura in Honduras per motivi di studio, la mamma Carmen si è giocata la vittoria finale classificandosi al terzo posto. L’esperienza in Honduras ha sicuramente cambiato la showgirl che. una volta tornata a casa, ha avuto non poche difficoltà ad adattarsi alla vita di tutti i giorni. Dopo aver patito la fame, la Di Pietro oggi al supermercato fa spesa doppia e ha difficoltà a dormire su un letto.

“Mi sono data tempo un mese, ma se non ce la farò mi rivolgerò a uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto, rifiutando le comodità, e che io faccia sei piani di scale pur di prendere un pacchetto di cracker” – ha detto la Di Pietro.

Carmen Di Pietro e l’appello a Maria De Filippi per Uomini e Donne

L’avventura di Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi 2022 è stata molto apprezzata e seguita dal pubblico italiano. La showgirl in Honduras ha stretto un bel legato con il naufrago Luca. In tanti credevano che tra i due potesse nascere qualcosa, ma è stata proprio la Di Pietro a smentire: “Luca? No, non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo. Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri”.

Parlando proprio di uomini non nasconde il desiderio di un nuovo amore e per questo motivo ha fatto un appello a Maria De Filippi per partecipare al dating show di Uomini e Donne. “Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto” – ha detto la showgirl che si è candidata per il Trono.

