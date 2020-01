Carmen Di Pietro, figlia Carmelina isteria in strada/ Video “c’è un ratto morto!”

Carmen Di Pietro e la figlia Carmelina alle prese con i numerosi topi (morti) nella Capitale. Anche la showgirl ha voluto documentare con il suo smartphone e postare la situazione per nulla semplice in cui verte Roma. Le sue strade sono ormai impraticabili e non solo a causa delle buche e dei rifiuti. Quest’ultima piaga che da tempo fa arrabbiare i cittadini romani, purtroppo ha come conseguenza diretta la presenza di numerosi roditori sparsi per la città, molto spesso vivi oppure, come nel caso del video postato dalla Di Pietro, morti. Carmen si trova con la piccola Carmelina, probabilmente mentre sta per accompagnarla a scuola, quando all’improvviso la figlia inizia ad urlare per strada, togliendosi in maniera frenetica il giubbotto e piangendo. “Che c’è? Un altro topo?”, domanda la showgirl con un tono di resa. Quindi le telecamere si spostano sull’asfalto documentando la presenza di un primo roditore morto, ma a quanto pare neppure l’unico. La figlia, infatti, senza smettere di urlare sposta l’attenzione della madre su un altro punto del marciapiede: “Uh, è vero! Guarda!”, replica Carmen.

CARMEN DI PIETRO, FIGLIA PIANGE PER I TOPI IN STRADA

Mentre Carmelina, figlia di Carmen Di Pietro, continua in sottofondo a urlare senza sosta, infastidita dalla presenza dei roditori in strada a Roma, la showgirl continua a registrare il video poi postato su Instagram, immortalando un altro topo – questa volta di dimensioni decisamente maggiori – sempre morto, tra le foglie sul marciapiede. “E che posso fare io, Carmelina? Che posso fare?!”, domanda la madre, nel tentativo di calmare la figlia in piena crisi di panico. “Che faccio? Come lo tolgo?”, insiste la Di Pietro riprendendo anche la figlia in lacrime. La showgirl ha precisato poi nella didascalia al video choc: “Purtroppo non è la prima volta”. Tra i commenti c’è chi commenta con delle emoticon divertite e chi invece è indignato e schifato all’idea che le strade di Roma possano essere piene di topi morti. “Povera ragazzina”, commenta qualcuno. “Che schifo”, scrive un’altra fan. “La Capitale ridotta ad una discarica. Topi ovunque, rifiuti di ogni genere”, scrive un altro cittadino indignato. Ma c’è chi in parte ironizza: “Non mi é chiaro se sia in preda ad una crisi isterica per via del fatto che le facciano schifo o dispiaciuta per la fine che hanno fatto… Un plauso va a Carmen per il grande tatto e per il saper fare la cosa giusta al momento giusto… Io avrei concluso con il selfie”.





