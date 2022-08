Carmen Di Pietro, fisico al top a 57 anni: “Ecco come faccio”/ Palestra e dieta: “Ogni mattina…”

Carmen Di Pietro, il segreto del suo fisico al top a 57 anni

Carmen Di Pietro è ormai una stella di Instagram. Dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022 sono ancora in più a seguirla sui social, in attesa delle sue stories e di video divertenti. Tanto, infatti, l’affetto che continua a ricevere da chi ha imparato a conoscerla nel corso del reality ma anche da chi la apprezzava da prima, motivo per il quale la Di Pietro ha voluto aprire un box su Instagram per rispondere alle domande curiose di alcuni dei suoi fan.

Una delle domande più gettonate riguarda la sua forma fisica. Anche sull’Isola Carmen Di Pietro ha mostrato un fisico al top della forma, allenato e ben definito; ma qual è il suo segreto? L’ex gieffina ha deciso di rispondere ad un fan, spiegando di allenarsi costantemente e di fare un’alimentazione sempre controllata.

Carmen Di Pietro svela la sua dieta: la figlia la sbugiarda!

“Come faccio a mantenermi in forma? Vado ogni mattina in palestra perché per me non è un sacrificio andarci, lo è non andarci.” ha spiegato Carmen Di Pietro su Instagram. E ancora, parlando di cibo: “L’alimentazione? Non mangio porcherie o frittura.” Al suo fianco mentre dava questa risposta c’era sua figlia Carmelina che, al sentire le sue parole sull’alimentazione, l’ha però smentita, dicendo che proprio ieri si è concessa un pranzo dal McDonald con tanto di patatine fritte. Carmen ha cercato di metterla a tacere, senza successo. Di certo qualche sgarro c’è in ogni dieta, anche in quella che segue Carmen Di Pietro.

