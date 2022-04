Carmen Di Pietro flirt con Marco Senise, Alessandro “senza parole”/ “Non posso guardare una ragazza ma lei..”

Alessandro Iannoni alla mamma: “Senza parole…”

Carmen Di Pietro e Marco Senise flirtano sull’Isola dei Famosi 2022 e Alessandro Iannoni assiste sbigottito alla clip che vede protagonista la madre. «Sono senza parole, io non posso guardare addirittura una ragazza e lei può concedere il pensiero. Ho avuto la conferma che Marco pensa di stare in un villaggio turistico», commenta il ragazzo, stuzzicato dalla conduttrice Ilary Blasi. Ma alla fine c’è poco di cui preoccuparsi per Alessandro, visto che l’avventura nel reality per Marco Senise è finita, visto che è eliminato in questa decima puntata.

Ilary Blasi a Carmen Di Pietro: “Sei attenta a tuo figlio ma…”

«Tu sei molto attenta a tuo figlio, lo controlli che pratici l’astinenza. Ci tieni moltissimo… Però il tuo cuore invece è un po’ ballerino. Sei un po’ come il gatto nella credenza, quello che fa pensa», aveva spiegato Ilary Blasi prima di lanciare la clip dell’Isola dei Famosi 2022. Nessuno dei concorrenti ha potuto vedere le immagini, ma già a sentire il racconto del rapporto tra Carmen Di Pietro e Marco Senise, in chiave chiaramente ironica, c’è stato da sorridere. Lo ha fatto anche il figlio di Carmen Di Pietro, seppur visibilmente imbarazzato, come la madre che si è messa le mani sul volto per provare a cavarsela…

