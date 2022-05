Carmen Di Pietro furiosa contro Maria Laura De Vitis/ “Ha studiato il personaggio”, come reagirà Alessandro?

Carmen Di Pietro sbotta con Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo la mette in guardia…

Carmen Di Pietro critica Nicolas Vaporidis. La naufraga si è confrontata con Lory Del Santo e le ha fatto presente che Nicolas Vaporidis gli avrebbe detto di buttare i conchiglioni nel mare. Carmen Di Pietro però non è d’accordo considerando la fatica fatta per raccoglierli: “Qua ci sarebbe da litigare dalla mattina alla sera. Ho contato fino a tre prima di sbottare”. Carmen Di Pietro però non si è lasciata condizionare dal giudizio di Nicolas e ha spiegato al naufrago che se li sarebbe cucinati per mangiarseli poi da sola. Lory Del Santo è d’accordo con Carmen: “Anche perché allora che li avete presi a fare? Era meglio lasciarli dove erano”. Carmen Di Pietro ha poi spiegato a Lory che Nicolas ha lasciato perdere senza contraddirla. Lory Del Santo dice a Carmen: “Nicolas viene attaccato perché dicono che prende i pesci più piccoli”. Carmen Di Pietro pensa che questa possa essere una delle tante motivazioni e rincara la dose: “Mi ha detto buttali in mare. Io ho pensato che si fosse impazzito”.

Lory Del Santo crede però che da parte di Nicolas ci sia stata una vendetta: “Ha pensato che erano troppi pochi e che non andassero considerati. Pochi è meglio che niente però”. Carmen Di Pietro ne fa una questione di rispetto: “Se un altro prendesse un pesce piccolo io non ne farei un problema ma apprezzerei il gesto che si è dato da fare. Sono pure caduta su una roccia per prenderli”. Carmen Di Pietro preferisce mantenere le distanze ma Lory ribadisce: “E’ una vendetta per la questione dei pesci piccoli che prende”. A quel punto interviene Nicolas Vaporidis che asserisce di avere fame. Carmen si infervora: “Mi hai detto di buttarli a mare i conchiglioni che ho preso”. Nicolas ironizza: “Lo so che non l’avresti mai fatto”. Carmen Di Pietro però è restia a credere alle sue parole e fa un gestaccio con la mano.

Durante la diretta di lunedì 9 maggio, Carmen Di Pietro è una delle protagoniste, insieme al figlio Alessandro Iannoni e all’ex pupa Maria Laura De Vitis. Viene mandata in onda una clip in cui emerge come, nel corso della settimana, la showgirl abbia marcato stretto Maria Laura, non perdendo di vista un attimo né lei né il figlio, che hanno trascorso molto tempo insieme. Fin dall’arrivo la settimana scorsa delle tre Conquistadoras – Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli – la showgirl aveva manifestato un certo astio per le ragazze e, in particolare per Maria Laura, che si era detta da subito interessata ad Alessandro, che aveva ricambiato fin da subito. In questi giorni, Carmen ha parlato della situazione con quasi tutti i naufraghi, anche perché diversi concorrenti, come Nik, Guendalina, Nicolas, Fabrizia e Mercedesz, hanno palesato le loro perplessità circa le reali intenzioni dell’ex pupa, confermando i dubbi della Di Pietro. Carmen sostiene di non fidarsi della ragazza poiché ha avuto tutto il tempo di studiare il suo personaggio da casa e vede che Maria Laura fa di tutto per assecondarla e accontentarla. Ha deciso comunque di non pressare troppo la ragazza e di vedere come si comporta. L’ex pupa, nonostante stia continuando il corteggiamento serrato verso Alessandro, ha cercato più volte di entrare in sintonia con Carmen, portandole il caffè e confidandosi circa il rapporto complicato con la madre, a cui ha sempre faticato ad esprimere i suoi sentimenti. Se Carmen in certi momenti si è dimostrata più aperta e magnanima, in altri invece è ritornata sui suoi passi, ponendosi in modo molto critico verso la ragazza.

Durante la diretta di lunedì, lo Spirito dell’Isola mette uno contro l’altro madre e figlio che dovranno sfidarsi in una prova di resistenza: se vincerà Carmen, il figlio dovrà cenare con lei. Diversamente, sarà Alessandro a dover scegliere un concorrente con cui cenare. Trionfa Alessandro che sceglie, dopo una certa indecisione, proprio Maria Laura. Carmen è gelosa e seccata e invita la ragazza a rifiutare l’invito, ma l’ex pupa, provocatoria, chiede a Carmen, la futura suocera, se vuole mangiare con loro. Nella puntata di lunedì è arrivato il momento di decidere le sorti delle tre Conquistadoras: una delle tre naufraghe deve lasciare l’isola ed è il gruppo a decidere chi si scontrerà al televoto flash. Alessandro salva Maria Laura e, inaspettatamente anche Carmen dà il suo voto alla ragazza, nonostante la gelosia verso il figlio. Al televoto finiscono quindi Maria Laura e Fabrizia, ma è quest’ultima a lasciare l’isola e a raggiungere gli altri a Playa Sgamada. Durante le nomination, Carmen vota Mercedesz poiché è una delle ultime arrivate. Non riceve nessun voto e prosegue la sua esperienza come naufraga all’Isola dei Famosi.











