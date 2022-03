Carmen Di Pietro, gaffe scambia Savino per Malgioglio/ “Lascia vivere Alessandro!“

L’isola dei famosi 2022, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni ricevono una sorpresa

L’isola dei famosi 2022 garantisce l’intrattenimento al pubblico di Canale 5, alla sua terza puntata – in onda il 28 marzo su Canale 5- con un simpatico siparietto di cui è protagonista il concorrente unico composto da mamma vip e figlio nip, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

Il momento all’insegna dell’ilarità si registra al nuovo girone di nomination, quando Ilary Blasi riserva una sorpresa alla showgirl, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, e in collegamento per la naufraga c’è l’opinionista Nicola Savino sotto le mentite spoglie di Cristiano Malgioglio: “Amore sei fantastica, stai facendo un’isola meravigliosa tesoro” . E poi, il sedicente paroliere Malgy prosegue ancora con lo scherzo riservato a Carmen Di Pietro: “ Amore sei fantastica ma come stai bene ma lascialo vivere quell’Alessandro non glifai fare niente”

“Spostati via da me. Okay?”, si rivolge quindi stizzita mamma Carmen al figlio Alessandro.

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, la coppia scoppia a L'isola dei famosi 2022?

Nel frattempo, nel mezzo del gioco dei vio made in Honduras, a L’isola dei famosi 2022 i rapporti tra mamma vip e figlio nip, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, non si direbbero per niente idilliaci.

In particolare a seguito di un momento di relax, dove Carmen ha sfoggiato il suo giunonico lato A indossando il reggiseno in capo, Alessandro l’ha romproverata a tono esortandola al decoro e a coprirsi. Ma non è tutto perché Carmen sembra non vivere bene la vicinanza tra il figlio e le naufraghe sirene a L’isola dei famosi 2022, tanto che molti telespettatori l’accusano di palesarsi possessiva verso il figlio, nel suo tenerlo a debita distanza dalle avvenenti compagne d’avventura.

Che il concorrente unico, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, sia quindi destinato a scoppiare?











