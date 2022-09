Carmen Di Pietro: “Giro con la borsa piena di cibo”/ “Dormo solo per terra”

Carmen Di Pietro dopo L’Isola dei Famosi: “Ho sofferto di attacchi di panico”

Carmen Di Pietro, in occasione di un’intervista su Nuovo, rivela le problematiche che ha riscontrato dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. La vita in Honduras è sicuramente dura e ha avuto effetti devastanti sulla conduttrice radiofonica, che ha ammesso di aver sofferto di attacchi di panico.

L’ex naufraga confessa: “Non mi vergogno di dire che potrei ricorrere all’iuto di uno psicologo. Non posso uscire di casa se non ho la borsa piena di cibo e preferisco dormire a terra anziché sul mio letto“. Poi spiega: “Prima di partire per L’Isola mangiavo 250 g di pasta al giorno e proteine la sera, anche per poter rendere meglio in palestra. In Honduras non si poteva e questa privazione ha creato un grave disturbo che spero mi passi. Così, dal mio ritorno, nella mia borsa non mancano mai i cracker, la frutta e le noccioline, che danno tanta energia. Se mi accorgo di non averli con me soffro di attacchi di panico, tanto da dovermeli procurare subito”.

Carmen Di Pietro: “Pentita dell’Isola? Non mi pento mai delle mie scelte”

Carmen Di Pietro, ai microfoni di Nuovo, spiega che nonostante i numerosi disagi dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi non si sia pentita della sua scelta. La conduttrice dichiara: “Non mi pento mai delle mie scelte. Sapevo a cosa andavo incontro. Anche se non avrei mai pensato di rimanere 99 giorni“.

Ma nonostante questo, l’ex naufraga non è ancora guarita dagli scompensi dopo il reality show: “E’ come se fossi uscita dall’Isola ieri. Ma non è tutto. Quando sono a casa o in hotel, dormo per terra su un asciugamano o su un tappetino, non riesco proprio a togliermi l’abitudine di quando dormivo in spiaggia“. Carmen Di Pietro chiederà aiuto per tornare alla normalità: “Mi sono data tempo un mese, ma se non ce la farò da sola mi rivolgerò a uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto.“

