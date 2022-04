Carmen Di Pietro/ Giucas Casella l’asfalta “Hai tempo per mangiare le tagliatelle, ora divorati l’Isola”

Carmen Di Pietro è uno dei personaggi più simpatici e ironici de L’Isola dei Famosi ma non sempre paga in un reality, dove spesso la fame e la fatica per prove ardue e complicate generano forti discussioni e conflitti. È forse il suo caso, regina di simpatia e volto noto della tv che però nel corso di questa edizione sta trovando forti difficoltà dal punto di vista delle relazioni. Nel corso delle settimane infatti non si è risparmiata nel mettersi in discussione e soprattutto alla prova dal punto di vista della collaborazione, ma nonostante tutto sono arrivati diversi fattori di scontro con alcuni compagni di viaggio. Nonostante un percorso fino ad ora vissuto proprio da protagonista, nell’ultima puntata è sembrata quasi intimorita nell’esporsi, scegliendo forse di partecipare in maniera spicciola a tutte le situazioni createsi nel corso della serata. La donna è entrata in gara con il figlio e fino a ora spesso proprio quest’ultimo è stato protagonista di piccoli battibecchi con la madre che hanno generato sia ilarità che scetticismo.

Nel corso della serata però non ci sono stati momenti di tensione e l’unico attimo degno di nota con Carmen protagonista è stato quello della nomination. Per l’occasione la showgirl ha scelto di fare il nome di Nicolas Vaporidis; la donna ha affermato che il ragazzo spesso la accusa di non fare nulla quando invece dal suo punto di vista è una dei concorrenti più collaborativi e più diligenti di questa edizione. Dopo queste prime settimane di permanenza all’interno del reality il giudizio del pubblico nei confronti di Carmen Di Pietro è ancora piuttosto diviso. Buona parte dei commenti social sono in favore della donna, in particolare viene premiata la sua simpatia e naturalezza. Carmen infatti colpisce proprio per il suo essere senza filtri sia dal punto di vista dei giudizi che del comportamento. Un’altra parte di pubblico però sembra non vedere di buon occhio il suo atteggiamento. Secondo alcuni la sua ingenuità sarebbe solo una maschera e inoltre considerano il suo contributo dal punto di vista delle mansioni troppo limitato. Nelle prossime puntate non mancherà sicuramente occasione di vedere Carmen ancora al centro della scena, magari per l’ennesimo battibecco con al centro il figlio o un altro compagno di viaggio.

Carmen Di Pietro è stata anche protagonista di numerose polemiche a L’Isola dei Famosi 2022 con molti che hanno puntato il dito verso di lei. In un’intervista a Novella 2000 a scagliarsi contro di lei è Giucas Casella che ha partecipato diverso tempo fa al programma e che ne conosce bene ogni sua sfumatura: “Le sue lamentele sono davvero insopportabili, non ne può più di stare lì. Sta offrendo una replica della sua prima partecipazione al programma quando parlava solo di cibo. Ha le possibilità di affrontare un programma come questo, una bella esperienza e ci sputi sopra? Cosa ti interessa delle tagliatelle? Hai tutta la vita per mangiarle, ora divorati l’Isola”.

Totalmente diverso è il giudizio di Giucas sul figlio di Carmen, Alessandro Iannoni. Per lui ha dei sinceri complimenti che sicuramente non possono passare inosservati visto che arrivano da un uomo di spettacolo molto noto: “Alessandro è una vera rivelazione, sta aiutando la mamma a fare bella figura. Si dà da fare ed è equilibrato oltre che forte”. Giucas si è detto convinto che Alessandro possa alla fine anche vincere il programma. Certo è presto per dirlo ma anche le parole del pubblico vanno in quella direzione.

