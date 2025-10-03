Carmen Di Pietro è una delle concorrenti della trasmissione Tale e Quale Show. C'è sempre grande curiosità sulla vita privata della showgirl.

Carmen Di Pietro è una nota showgirl italiana nonchè una delle protagoniste della trasmissione Tale e Quale Show, la donna sarà concorrente del programma che andrà in onda sabato 3 Ottobre 2025. La vita amorosa e in generale il gossip relativi a Carmen Di Pietro è sempre stata oggetto di discussione nel mondo dello spettacolo.

Carmen Di Pietro nasce a Potenza il 24 Maggio 1965 e le sue storie hanno spesso fatto discutere. Tanti anni fa la donna ha avuto la storia d’amore con Sandro Paternostro, uomo di 71 anni mentre lei aveva 27 anni; i due si sono sposati nel 1998 mentre l’uomo mori’ poi nel 2000. Successivamente si è parlato molto della pensione di reversibilità della donna che ha percepito dopo la morte dell’uomo.

Successivamente Carmen Di Pietro ha avuto una storia con Giuseppe Iannoni e l’uomo è il padre dei suoi due figli, Alessandro e Carmelina. La donna ha dedicato la sua vita ai suoi due figli al quale è molto legata ed ha chiuso la sua storia con Giuseppe Iannoni dal 2016. Suo figlio Alessandro fece un appello (tra il serio e il faceto) per far fidanzare la madre e la donna recentemente ne ha parlato.

Carmen Di Pietro ed i rumors legati alla sua vita privata

In questo momento Carmen Di Pietro è single e non ha nessuna relazione con un uomo. Nonostante qualche rumors la donna è stata molto netta ed al momento è single anche se lo scorso Maggio a Verissimo ha raccontato alcuni retroscena riguardo la sua vita privata e riguardo all’appello del figlio.

La donna ha svelato che l’hanno contattata quasi solo uomini più giovani ma si è ritrovata comunque ad uscire con un uomo a cena dopo quest’appello: “Sono uscita con questa persona ma mi parlava della moglie morta, mi chiedeva consigli sui fuori da portarle sulla sua tomba” ha svelato la donna.

Sempre a Verissimo, con il benestare dei figli che la sostengono e tifano per lei, Carmen Di Pietro ha proseguito dicendo senza particolare ironia: “Mi ci vuole un fidanzato, una persona che mi stia vicina, uno svago” ha detto divertita Carmen con i figli che vogliono ‘essere lasciati in pace’ e spingono per avere ciò.