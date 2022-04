Carmen Di Pietro: “Ho fatto sparire l’ex di Alessandro”/ “Deve piacere prima a me!”

Nuova scenetta esilarante all’Isola dei Famosi 2022 con protagonisti Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. In un filmato si parla di donna ideale e Alessandro descrive come vorrebbe che fosse la sua: “Io non chiedo molto, la mia donna ideale deve essere formosa ma al punto giusto. La vorrei forte ma sensibile allo stesso tempo, su questo sono esigente.” In un altro confessionale è però Carmen a spiegare come vorrebbe che fosse la fidanzata di suo figlio: “Deve essere una che passa liscia, che non dà nell’occhio che altrimenti si mettono su Instagram con le tette, il sedere così… no no no!”

Carmen Di Pietro non si ferma qui, e dichiara: “Che non mi presentasse poi una donna forte perché già ci sono io col carattere forte! Deve piacere prima a me e poi forse ad Alessandro perché altrimenti non si fa il matrimonio! Che faccio altrimenti, mi prendo una in casa che non mi porta rispetto?” Dunque conclude: “Deve frequentare casa mia prima di andare a casa con lui!” In palapa si commentano col sorriso le dichiarazioni di Carmen. È proprio lei, infine, a ricordare di essersi ‘sbarazzata’ dell’ex fidanzata di Alessandro: “Quella di prima non mi piaceva! Ti mandava tremila messaggi e l’ho fatta sparire!” ha ammesso.

