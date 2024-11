Carmen di Pietro rivendica orgogliosa la sua relazione con il calciatore del Napoli, Diego Armando Maradona. Fu – a quanto pare – una vera e propria love story, che poi non si è evoluta per una serie di motivi che la soubrette non ha mai approfondito del tutto. Ma una cosa dalle sue dichiarazioni appare chiara: con il campione argentino ci fu qualcosa di serio e genuino. “Guardavamo le stelle”, racconta in una intervista in onda questa sera a Belve, nel salotto di Francesca Fagnani.

Ma del suo legame con l’indimenticabile calciatore non è la prima volta che ne parla: Carmen, infatti, già qualche anno fa aveva rivelato di aver provato dei sentimenti forti nei confronti del pibe de oro, facendo intendere di essere anche ricambiata. “Tra noi era amore vero, ho incontrato una persona splendida. Vedevo solo Diego e non Maradona, ho tirato fuori il mio carattere con lui”, ha raccontato la soubrette.

Carmen di Pietro e la love story con Diego Armando Maradona: “Era un signore”

Dunque la love story con Diego Armando Maradona non è una semplice boutade o una provocazione nata dal nulla. Carmen di Pietro è certa di quel che dice e ancora oggi ricorda nitidamente i dettagli dei primi incontri col campione. Evidentemente la passione li trainava da una stanza di albergo all’altra, almeno secondo la ricostruzione di Carmen, che ha ricordi positivi.

“Ci siamo frequentati per diverso tempo, vedendoci di nascosto negli hotel: anche se capitava che mangiassimo alla luce del sole, eravamo pur sempre sulla terrazza di un albergo. Finché non ce l’ho fatta più ad avere una relazione nascosta e ho capito che non poteva continuare”, ha raccontato la Di Pietro. Al di là di come sia finita la loro frequentazione, oggi Carmen conserva un ricordo pulito del campione e continua ad elogiare quel campione che anche fuori dal campo “era un gran signore”.

