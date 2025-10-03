Carmen di Pietro ci riprova a Tale e quale show 2025: dopo aver indossato i panni di Madonna, stasera imita la mitica Ambra

Carmen di Pietro, da Madonna ad Ambra: altra prova complicata a Tale e quale Show 2025

Carmen Di Pietro è la ripetente di questa edizione di Tale e Quale Show 2025 e, nel bene e nel male, sarà ancora una delle protagoniste del talent show firmato Carlo Conti. Dopo aver combinato un disastro nella puntata inaugurale, la simpatica Carmen ci riprova. Infatti, questa sera, venerdì 3 ottobre, dovrà indossare i panni di Ambra. Un’imitazione sulla carta più agevole rispetto alla complicatissima Madonna della settimana scorsa. Carmen si è impegnata duramente per tutta la settimana e spera di portare sul palco qualche progresso.

Nella prima puntata ci aveva fatto divertire con strafalcioni ed errori continui, ma anche con la giusta dose di autoironia, che però non ha frenato il cinismo di Cristiano Malgioglio. Il giurato, ovviamente, non ha potuto fare a meno di punzecchiarla dopo la sua imitazione, criticando molto duramente la sua performance.

Carmen di Pietro sfida Cristiano Malgioglio a Tale e quale show 2025 con l’imitazione di Ambra

Sulle note di Isla Bonita, Carmen ha mescolato le lingue e accumulato pasticci su pasticci. Nonostante potesse contare sul gobbo, la Di Pietro è andata in difficoltà, senza però rinunciare a divertirsi assieme al pubblico. Malgioglio, inorridito dalla sua esibizione, è arrivato a chiedere a Conti di denunciare la maestra di canto che la segue. Un affronto che non ha smosso di un millimetro la mitica Carmen, pronta ancora una volta a riprovarci.

Anche questa sera, infatti, Cristiano Malgioglio la attende al varco per giudicarla, ma lei spera di farlo ricredere o, almeno, di strappargli una risata. E viste le premesse, questo obiettivo può essere senz’altro alla portata per l’esuberante concorrente di Tale e quale show 2025. Appuntamento fissato dalle ore 21.25 su Raiuno.