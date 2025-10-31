Carmen Di Pietro indossa i panni di Boy George a Tale e quale Show 2025: la soubrette attesa da un'altra imitazione impossibile

Carmen Di Pietro non si arrende a Tale e quale Show 2025 malgrado l’ultimo posto: altra imitazione in arrivo

Carmen Di Pietro è ormai inchiodata da tempo nei bassifondi della classifica di Tale e quale Show 2025 e rischia di restarci ancora, salvo clamorose inversioni di tendenza. L’esuberante showgirl dal canto suo sembra aver accettato bonariamente il ruolo di “vittima sacrificale”, malgrado alcune assegnazioni siano state davvero spietate. Quella di questa sera, venerdì 31 ottobre, non è da meno. Carmen Di Pietro deve infatti indossare i panni di Boy George a Tale e quale Show 2025, con il rischio concreto di un altro disastro annunciato.

La scorsa settimana la soubrette si era misurata nell’imitazione di Orietta Berti, accentuando molto alcune sue caratteristiche e risultando esageratamente pacchiana. “Io canto bene, sono gli altri che sono tutti sordi”, aveva detto la Di Pietro prima di salire sul palco. Trucco perfetto, al contrario delle stonature di Carmen che ha rischiato persino la caduta.

Carmen Di Pietro si trasforma in Boy George a Tale e quale Show 2025: risalirà la classifica?

Questa sera la showgirl ci riprova con Boy George, dopo aver vissuto l’ennesima settimana sul fondo della classifica. Il suo destino a Tale e quale show 2025 sembra segnato, ma Carmen Di Pietro continua ad approcciare con la solita leggerezza e tanta voglia di divertirsi allo show di Carlo Conti. Con lei, infatti le risate non mancano mai e anche questa sera siamo certi regalerà momenti spassosi.

Grande curiosità anche di vedere all’opera i truccatori, per una trasformazione che si preannuncia davvero “choc”. Come se la caverà la soubrette? La scorsa settimana ha chiuso sul fondo della classifica, questa sera spera almeno di risollevarsi e scalare qualche posizione. Obiettivo molto difficile, considerando l’imitazione che la attende.

