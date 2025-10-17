Nuovo disastro firmato Carmen Di Pietro? Stasera a Tale e Quale Show la concorrente dovrà imitare nientemeno che Celine Dion

Ogni stagione di Tale e Quale Show ha la sua quota trash o comunque un momento distensivo dove il pubblico può ridere liberamente e Cristiano Malgioglio (in special modo da quando è in giuria) può essere severissimo e anche ironico superando ogni limite. L’anno scorso c’era Carmen Di Pietro e quest’anno c’è di nuovo lei a far impazzire il giudice in questione con le sue esibizioni disastrose.

Infatti non c’è stata una sua singola imitazione che abbia convinto davvero la giuria: da Ambra con ‘T’appartengo’ passando per Madonna con ‘La Isla Bonita’ fino alla Ornella Vanoni de ‘L’appuntamento’ dove non si è capito una sola parola. Riuscirà a superarsi nella puntata in onda stasera?

Carmen Di Pietro dovrà imitare Celine Dion: disastro annunciato?

Sarà un disastro annunciato l’esibizione di Carmen Di Pietro di stasera a Tale e Quale Show? Considerando chi deve imitare: Celine Dion. La grande cantante è famosa per la sua estensione vocale, cosa che la showgirl non ha. quindi non si può non immaginare le facce sconvolte di Cristiano Malgioglio così come le risate che si faranno Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.

In una sua recente intervista la concorrente ha rivelato che il suo defunto marito le è apparso in sogno dove le diceva che presto avrebbe cantato in inglese. Ed eccola accontentata. Senza dubbio i suoi figli la aiuteranno con la giusta pronuncia delle frasi inglese della canzone che dovrà cantare per la gioia di tutti.