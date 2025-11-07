Carmen Di Pietro imita Mina a Tale e Quale Show: nell'ultima puntata del programma di Carlo Conti, vestirà i panni di una grande artista
Un’avventura che non è partita bene per Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show. La concorrente non sta brillando, anzi, ad un passo dall’ultima puntata è ultima in classifica. Anche nella scorsa puntata, ancora una volta, è finita all’ultimo posto, continuando dunque ad affondare sempre più in fondo alla classifica, senza emergere.
Nella puntata di questa sera, l’ultimo appuntamento del programma di Carlo Conti, Carmen Di Pietro imita Mina a Tale e Quale Show. Una prova delicata, nei panni di una delle più grandi artiste di sempre, che ha fatto la storia della musica italiana. Carmen sarà dunque chiamata, in quest’ultima puntata, a fare meglio rispetto a quanto fatto in precedenza, anche se non sarà facile.
Carmen Di Pietro imita Mina a Tale e Quale Show: “Genuina e simpatica”
Carmen Di Pietro oggi dovrà interpretare una grande artista, Mina. A Tale e Quale Show è chiamata ad una prova complicata, anche se fino a questo momento non ha brillato in maniera particolare, anzi. Carmen ha preso forse un po’ sottogamba l’impegno, non risultando mai tra le più brillanti, e la classifica lo dimostra bene. L’artista, comunque, sui social ha promesso un impegno particolare in vista di questa ultima puntata di Tale e Quale Show: “Sto studiando per non deludervi” ha scritto la showgirl.
Anche se la sua esperienza a Tale e Quale Show non ha convinto in termini di risultati, comunque, Carmen Di Pietro è piaciuta in quanto simpatia ed energia, tanto che non sono mancati i complimenti nei suoi confronti. “Più Carmen Di Pietro nel mondo proprio, simpatica, genuina e brava” si legge in un commento. E ancora: “Non si può sempre essere perfetti”. La classifica generale vede la concorrente ferma in fondo alla classifica con 146 punti: dunque, l’ultimo posto è ormai sicuro, ma non è mancato il divertimento.