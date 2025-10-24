Carmen Di Pietro imita Orietta Berti a Tale e Quale Show 2025: un inizio difficile con tanti ultimi posti, riuscirà a risollevarsi questa sera?

Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show 2025: un “disastroso” inizio

Tale e Quale Show 2025 è il palcoscenico ideale per chi ama la musica e vuole mettersi in gioco con l’imitazione dei cantanti nazionali ed internazionali. C’è chi eccelle per le sue doti vocali e c’è chi, nonostante limiti tecnici più o meno evidenti, partecipa comunque alla gara divertendosi e divertendo il pubblico; tra questi troviamo ovviamente Carmen Di Pietro, alla sua seconda partecipazione consecutiva dopo quella dello scorso anno.

La showgirl in ogni puntata garantisce intrattenimento e risate, per il pubblico e per la giuria, puntando molto sull’autoironia che è un po’ quello che i telespettatori apprezzano di lei. Finora il suo percorso nella trasmissione di Carlo Conti è stato complicatissimo e fallimentare; numerosi gli ultimi posti in classifica conquistati.

Nella puntata di debutto ha imitato Madonna cantando La Isla Bonita ma con risultati disastrosi, al punto che la giuria l’ha piazzata al fondo della graduatoria a pari merito con Maryna (che interpretò Lady Gaga). Col passare delle settimane, tuttavia, la situazione non è migliorata…

Carmen Di Pietro imita Orietta Berti e spera di risalire la classifica

Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show 2025 ha palesato evidenti difficoltà, nell’imitazione e nell’interpretazione ma anche e soprattutto nell’intonazione. Nella seconda puntata la sua Ambra con T’appartengo si è confermata all’ultimo posto in classifica, mentre nella terza puntata ha interpretato L’appuntamento di Ornella Vanoni piazzandosi penultima (fece peggio solo Gianni Ippoliti con Renato Zero).

Ancora ultimo posto nella scorsa puntata, quando è stata messa a dura prova dall’imitazione di Celine Dion, iconica voce di My heart will go on. Una sfida difficilissima dal risultato “funesto”, con l’esibizione presto diventata virale in rete e sui social e con i giudizi critici, ma anche e soprattutto divertiti, di Cristiano Malgiolio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.

Questa sera l’attrice dovrà vedersela con Orietta Berti, uno dei simboli della canzone italiana: anche in questo caso la sfida è probante, sarà in grado di risalire la classifica e fare meglio delle precedenti serate?