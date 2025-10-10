Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show: tenta il riscatto dopo due puntate nelle quali è finita ultima

L’avventura di Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show al momento non sta andando come avrebbe immaginato. La concorrente, infatti, non ha brillato nelle prime due prove, anche se questa sera avrà l’occasione per riscattarsi e convincere la giuria. Proprio questa sera, in occasione della terza puntata, Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show. Sarà per lei l’occasione di mostrare il suo talento fino a questo momento rimasto inespresso, oltre che ovviamente di risalire la classifica.

Nell’ultima puntata, nei panni di Ambra Angiolini, Carmen Di Pietro ha cantato “T’appartengo”, non riuscendo però a convincere i giurati davanti a sé, che sono stati abbastanza di “braccio corto” con i voti. Per lei, infatti, solamente 21 i punti racimolati nella seconda puntata. Come era andata, invece, nel primo appuntamento con il programma di Carlo Conti?

Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show: ricatto?

Anche nella prima puntata, Carmen Di Pietro era arrivata all’ultimo posto, classificandosi però pari merito insieme a Maryna. Dunque, in entrambe le puntate la showgirl non si è schiodata dall’ultima posizione. Seguendo però proprio l’esempio di Maryna, che dopo l’ultimo posto è finita seconda nella seconda puntata, chissà che Carmen Di Pietro non ribalti la classifica, stupendo nei panni di una nuova artista. C’è da dire, comunque, che la sua esibizione nei panni di Ambra Angiolini, nonostante non abbia entusiasmato i giudici, ha convinto i social, visti i commenti positivi che sono arrivati tramite Instagram, che hanno ritenuto Carmen molto simile ad Ambra. Oggi Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show: la showgirl è pronta a fare del suo meglio per tentare di sovvertire i pronostici.