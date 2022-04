Carmen di Pietro in pensiero per il figlio Alessandro/ “Vorrei portarlo via”

Sono ore di preoccupazione e riflessione per Carmen di Pietro all’Isola dei Famosi 2022. La showgirl è in pensiero per il figlio Alessandro, adesso che il ragazzo è entrato a far parte di un altro gruppo sull’isola e ora che lei non può più tenerlo d’occhio. La showgirl teme che qualche naufrago possa mettere strane idee nella testa del figlio e che in qualche modo questo possa complicare il loro rapporto. “Ora prenderanno di mira Alessandro. Ho già sentito qualche bisbiglio…“, ha raccontato Carmen dopo la separazione da Alessandro in Honduras. “Ho detto a mio figlio che ora l’aggrediranno. Gli faranno il lavaggio del cervello”, ha insistito la Di Pietro in una conversazione con Guendalina Tavassi, certa che questo rimescolamento non gioverà al ventenne.

Carmen Di Pietro, la mamma "Si fa odiare da tutti all'Isola"/ "Tifo per mio nipote"

Isola dei Famosi, Carmen di Pietro preoccupata per il figlio Alessandro: “Vorrei portarlo via sulle mie ali”

“Tu sei stata bravissima“, l’ha rincuorata Nicolas Vaporidis. “Non ti devi preoccupare perché quelli se hanno detto così è perché sono dei rosiconi. Devono accettare la sconfitta. Non ti devi preoccupare per queste bassezze che ti accusano come madre di non aver dato da mangiare a tuo figlio”, le parole dell’attore romano. In un ulteriore momento di sconforto, Carmen ha poi ammesso che vorrebbe portare via Alessandro e proteggerlo dalle dinamiche del reality show. “Se fossi una farfalla, andrei lì e me lo porterei via sulle mie ali”, ha detto. Cosa ne penserà il ragazzo?

