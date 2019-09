Carmen Di Pietro/ “Io mamma snaturata? Non voglio…” (Pomeriggio 5)

Carmen Di Pietro replica alle critiche di chi la accusa di essere una mamma snaturata per aver invitato il figlio Alessandro ad andare via di casa al compimento del 18esimo anno d’età. Una decisione che la Di Pietro ha preso per insegnare al figlio il valore dei soldi e fargli assumere tutte le responmsabilità per non correre il rischio di ritrovarsi con un figlio ancora a casa quando avrà compiuto 30 anni. Una scelta che ha sollevato numerose polemiche al punto che c’è chi l’ha accusata di essere una “mamma snaturata“. Carmen, però, è convinta di fare solo il bene del figlio responsabilizzandolo e non creando un bamboccione al punto da non aver preso bene neanche la scelta della madre di accogliere in casa il nipote per aiutarlo ad andare avanti. A scagliarsi contro la Di Pietro sono non solo le altre mamme, ma anche molti ragazzi italiani, stanchi di sentirsi dare dei “bamboccioni”.

CARMEN DI PIETRO: “VOI ITALIANI, A 18 ANNI, DOVETE ANDARE VIA DI CASA”

Dai microfoni di Radio Globo, Carmen Di Pietro risponde a tutti i suoi haters. “Sono le altre mamme snaturate che a 30 anni si ritrovano i bamboccioni e anche le nonne perchè mia madre ha dett me lo prendo io se tu non lo vuoi più in casa. Ma che discorso è?” – si chiede la Di Pietro che poi aggiunge – “Culturalmente noi siamo molto arretrati. Perchè a 18 anni puoi guidare una macchina però non puoi vivere da solo? E’ proprio un controsenso quello che fate voi italiani, dico voi perchè io non mi ci metto dentro”. Ad attaccare la Di Pietro in diretta radiofonica, poi, è una ragazza che, pur essendo molto giovane, non avendo trovato lavoro in Italia, ha fatto le valigie ed è andata all’estero. “Tanto di cappello”, risponde Carmen che viene poi accusata di far parte di una categoria di persone che non fanno cambiare l’Italia perchè non si è risposata per non perdere la pensione. “L’Italia non cambierà mai se c’è gente come te”, risponde alla ragazza la Di Pietro che, oggi, dal salotto di Pomeriggio 5 racconterà anche la sua estate.





