Carmen di Pietro, Isola dei Famosi 2022/ Il ritorno in Honduras col figlio Alessandro

C’è anche Carmen Di Pietro tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022. La showgirl, questa volta, sbarca in Honduras insieme al figlio Alessandro, partecipando come unico concorrente. Forse non tutti ricordano che in passato, Carmen, aveva già preso parte all’Isola dei famosi, erano i tempi in cui il programma andava ancora in onda sulla Rai. Di tempo ne è passato parecchio da allora, ma l’entusiasmo di Carmen è quello di sempre. Dicevamo quindi che quest’anno la Di Pietro parteciperà al programma insieme al figlio Alessandro.

Un’occasione per rinforzare il rapporto di per sé già molto solido tra madre e figlio, con la possibilità di vivere emozioni indimenticabili ma anche sfide molto impegnative. Gli appassionati di gossip e i fan, naturalmente, hanno presente chi sia Alessandro, anche se al contrario di mamma Carmen non è un personaggio dello spettacolo.

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro sbarcano all’Isola dei famosi

Eppure Alessandro è già apparso in tv nel 2019, partecipando come ospite in alcuni programmi televisivi. Come dicevamo non ha una vera e propria esperienza alle spalle, questa è di fatto la prima volta in un reality. ad aiutarlo ci penserà Carmen Di Pietro, che nel suo curriculum vanta anche la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017, dove però rimase appena due mesi. Il personaggio di Carmen è molto apprezzato anche sui social, come testimonia il gran numero di followers che cresce giorno dopo giorno. Tutti sono curiosi di vederla all’opera in questa nuova Isola insieme al figlio Alessandro. Vediamo se sapranno tenere botta alle insidie del viaggio in Honduras.

