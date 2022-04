Carmen Di Pietro, la mamma “Si fa odiare da tutti all’Isola”/ “Tifo per mio nipote”

Carmen Di Pietro continua ad essere una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi 2022. Entrata in coppia con il figlio Alessandro, ora gareggiano da singoli in due differenti squadre. È lei però a finire spesso nel mirino delle polemiche, soprattutto per il comportamento che ha col figlio. D’altronde nascono dalla stessa motivazioni le critiche lanciate al settimanale Nuovo dalla mamma di Carmen Di Pietro, la signora Emma.

La donna, in primis, ha confermato che il comportamento della figlia col nipote non è costruito: “Anche a casa lei è così con Alessandro, – ha ammesso – dovrebbe invece lasciarlo più libero di agire.” Quando poi le è stato chiesto per chi tifa all’Isola, la signora Emma non ha avuto dubbi: “Sicuramente mio nipote”.

La mamma di Carmen Di Pietro si è poi sbilanciata sulle motivazioni che, secondo lei, causerebbero il malcontento all’Isola nei confronti della figlia: “Il problema è che lei si fa odiare dagli altri perché si fionda sul cocco per prima e prende sempre il pezzo più grosso. – poi ha aggiunto – Ma forse è anche perché li temono? Ad esempio all’inizio volevano bene a mio nipote, poi non so cosa sia successo.” C’è da ricordare che la stessa Carmen Di Pietro non fa mistero dell’essere una mamma che tanto si intromette nelle faccende del figlio, tanto da aver dichiarato all’Isola che: “Ho già fatto scappare una certa Beatrice, ogni volta che usciva con lei lo chiamavo 300 volte al giorno. Lui mi diceva: ‘Mamma, mi dai i soldi per questo, per il profumo, per quello’. É scappata, non c’è più”

