Carmen Di Pietro: la paura in auto e la ‘pazienza’ del figlio Alessandro/ La confessione ai fan

Carmen Di Pietro risponde ai fan su Instagram e spiega alcune sue abitudini particolari

Tante le curiosità e i retroscena che Carmen Di Pietro ha deciso di raccontare alla folta schiera di fan che la seguono su Instagram. La showgirl, reduce da una lunga avventura all’Isola dei Famosi, ha deciso di rispondere alle domande che alcuni follower le hanno posto sul noto social, spiegando il perché di alcune sue abitudini particolari e modi di fare.

Un fan ha dunque chiesto alla Di Pietro: “Ma perché ti siedi sempre dietro in macchina? Ale non si sente solo davanti?”, lei ha allora spiegato di avere paura: “Amica mia tu mi chiedi perché sto sempre seduta in macchina dietro, intanto non guido, quindi se mi dovessi sedere davanti e come se mi intruppassero dappertutto e quindi niente ho paura e mi metto seduta dietro”.

Carmen Di Pietro: “Ecco perché dico sempre ‘eccetera’”

C’è chi poi le ha chiesto: “Ma perché dici sempre eccetera?”. In effetti è un intercalare per il quale Carmen Di Pietro è stata stuzzicata qualche volta anche all’Isola dei Famosi e che lei ha su Instagram spiegato così: “È perché mi viene naturale che devo fare? Io parlo, come la situazione, eccetera fa parte del mio vocabolario ormai è una mia situazione”. C’è chi ancora le ha manifestato grande affetto, dicendole: “Fai più storie al giorno! Sei troppo divertente”. Lei ha quindi concluso, dichiarando che ciò che fa è del tutto spontaneo e non programmato: “Ma più storie al giorno, ma scusa abbi pazienza io faccio le cose che faccio normalmente, non è che me le invento. Io faccio e le registro, faccio e dico, mi piace essere naturale come faccio normalmente nella vita così poi faccio i video”. Infine un fan le ha fatto notare la grande pazienza che suo figlio Alessandro Iannoni ha con lei ma Carmen ha replicato: “Sono io quella che ha più pazienza tra i due!”

