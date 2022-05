Carmen Di Pietro, la sua ira sul “simbolo delle zozzerie”/ Distrugge la capanna di Alessandro e Maria Chiara

Carmen Di Pietro è in assoluto una tra le protagoniste dell’Isola dei Famosi 2022, la donna è riuscita a conquistare tutto il pubblico da casa e il suo rapporto morboso nei confronti di suo figlio Alessandro ha fatto allo stesso tempo sorridere e storcere il naso a gran parte dei telespettatori. Con l’arrivo di nuove ragazze, soprattutto di Maria Laura De Vitis, il ragazzo ha cercato di ottenere da sua madre sempre più indipendenza per poi ritrattare per via delle idee non chiare sulla ragazza.

La scelta di Alessandro di prendere le distanze da Maria Chiara De Vitis ha fatto fare i salti di gioia alla donna che durante il corso del reality show aveva più volte affermato di augurarsi per suo figlio prima una carriera e successivamente una fidanzata che avrebbe potuto distrarlo dai suoi obiettivi: “Lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo con calma”.

Carmen Di Pietro sfoga la sua rabbia sull’Isola

All’Isola dei Famosi 2022 Carmen Di Pietro ha avuto il suo momento di rivincita dopo aver sofferto per l’avvicinamento tra suo figlio e Maria Laura De Vitis, la dona infatti, ha ricevuto un messaggio dalla produzione dello show che la autorizzava a demolire la capanna dell’amore che recitava: “L’amore non ha trionfato, per cui tocca a te Carmen abbattare la capanna del peccato, nella speranza che l’amore torni sull’Isola”.

Mentre la donna era intenta a distruggere la capanna in cui suo figlio ha dormito per qualche notte con Maria Laura De Vitis, gli altri naufraghi non hanno voluto perdersi la scena, soprattutto Edoardo Tavassi che ha istigato la donna: “Brava Carmen, distruggila! Sfoga la tua rabbia perchè questo è il simbolo delle zozzerie che volevano fare“.

