Carmen Di Pietro, lite col figlio Alessandro/ “Non sei più quello di una volta!”

È scontro tra madre e figlio all’Isola dei Famosi 2022. Nascono dissapori tra Carmen Di Pietro e suo figlio Andrea Iannoni a causa delle decisione di lui di non dormire più al fianco della madre ma dall’altra parte dell’Isola. “Non è che se lo spirito dell’Isola ci ha unito io devo per forza dormire con lei”, tuona Alessandro in diretta. Parole che Carmen non manda giù: “Lo spirito dell’Isola ci dà questa possibilità e tu che fai? Una cosa che non sta né in terra, né in cielo! – e lo accusa – Non va bene, non sei più il figlio di una volta.”

Carmen Di Pietro critica il figlio all’Isola dei Famosi: “Sei cambiato!”

L’accusa lascia basito lo studio di Canale 5, Alessandro però replica deciso e serio alla madre: “Io mi voglio evolvere, sto facendo un percorso.” Le fa dunque notare che, quando si tratta di pranzare, preferisce sempre farlo insieme a lei e lontano dagli altri, ma preferisce invece dormire in solitaria. Una decisione che Carmen comunque non riesce ad accettare. Il confronto è destinato a continuare anche dopo la diretta, come la Di Pietro fa notare in confessionale, prima di ricevere la sorpresa della figlia minore Carmelina.

