Carmen Di Pietro, lite con Marco Maccarini/ “Rosicone e buffone, da quando sei qui…”

Carmen Di Pietro contro Marco Maccarini

Carmen Di Pietro e Marco Maccarini non riescono ad andare d’accordo e, nel corso del daytime dell’Isola dei Famosi 2022, sono stati i protagonisti di una lite. Tutto è nato quando Pamela ha preso una latta che, poco prima, aveva tra le mani Marco pensando che non bruciasse. Nel prenderla, però, si è scottata le dita e la cosa ha attirato l’attenzione di Carmen che ha fatto notare come tutto ciò che fa Marco sull’Isola sia sbagliato. “Pensi di fare delle cose buone, ma poi si rivelano un disastro”, ha detto Carmen.

Maria Laura scopre la nomination di Edoardo e Carmen all'Isola e crolla/ "Tradita"

“Non ti ci mettere pure tu. Sono già abbastanza dispiaciuto e mi viene anche da piangere“, ha ribattuto Maccarini. “Il modo di Marco non mi piacciono. E’ un rosicone, un buffone, ha presto quest’Isola dei Famosi come un palcoscenico teatrale sul quale fa vuole fare vedere che fa delle cose buone che poi si rivelano fasulle”, ha aggiunto Carmen.

Alessandro Iannoni lascia l'Isola, il padre Giuseppe: "Ecco perché l'ha fatto"/ "Sono orgoglioso di lui"

Carmen Di Pietro e Marco Maccarini: scontro all’Isola dei Famosi 2022

L’intromissione di Carmen Di Pietro non è piaciuta affatto a Marco Maccarini esortandola a restarne fuori. “Tu non c’entri”, ha sbottato Maccarini. “Non è vero, sei un bugiardo”, ha ribattuto Carmen. Contro Marco, poi, si è anche scagliato Edoardo Tavassi. Lo spirito dell’Isola ha chiesto a Marco di dare delle mansioni ai concorrenti per ripulire la spiaggia scegliendo, poi, i due naufraghi migliori per mangiare una bistecca con lei. Maccarini ha deciso di premiare Pamela Petrarolo e Nicolas Vaporidis.

CHI ABBANDONA L'ISOLA DEI FAMOSI 2022/ Vladimir Luxuria: "Guendalina per motivi..."

La scelta di premiare Paemal ha scatenato la abbia degli altri naufraghi: “Hai scelto di far mangiare una persona che sta qui da otto giorni e non usa che non mangia da due mesi”, ha sbottato Edoardo. “Potevi scegliere qualsiasi persona che sta qui da due mesi e tutto questo non sarebbe successo”, ha concluso il fratello di Guendalina Tavassi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA