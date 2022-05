Carmen Di Pietro manda a fancul* Gennaro poi si offre come mamma sull’Isola/ Lui la da bacio di Giuda

Carmen Di Pietro e Gennaro Auletto, lite all’Isola dei Famosi 2022

La lite avuta qualche sera fa tra Carmen Di Pietro e Gennaro Auletto all’Isola dei Famosi 2022 si porta strascichi anche nel corso della diretta del 23 maggio. Nel filmato mandato in onda da Ilary Blasi si sente Carmen perdere le staffe e accusare Gennaro: “Non si fanno i paragoni con le altre persone, te l’ho già detto prima e ci ricaschi ancora. Mi vuoi provocare? Ma chi cazz* ti credi di essere? Sei appena arrivato e vuoi già dettar legge? A bello, vedi di andare a fanc*lo! Io sono due mesi che sto qua, chi sei tu per giudicarmi?”

Carmen Di Pietro, pianto disperato all'Isola dei Famosi/ La scelta di Alessandro...

Gennaro Auletto, bacio di Giuda a Carmen Di Pietro

Tornati in palapa dopo la visione, Carmen spiega il suo malumore: “Io provo tanta simpatia per Gennarino, poi abbiamo chiarito. – esordisce, prima di aggiungere che – Mi ha dato fastidio una sola cosa tra tante cose che ha detto di me, che io non faccio niente dalla mattina alla sera, io questo non te lo permetto. Non puoi giudicare me in due giorni”. Gli animi si riaccendono tra le due parti, poi però Carmen si placa e gli fa una proposta: “Se tu accetti ti farò da mamma”. Lui accetta ma pochi istanti dopo scopre di essere l’eliminato di questa settimana. Così, quando arriva il momento del bacio di Giuda, Gennaro lo da proprio a Carmen.

LEGGI ANCHE:

Carmen Di Pietro, lite con Gennaro Auletto/ "Se sei intelligente, la nomination..."Cosa è successo al viso di Carmen di Pietro?/ "Zigomi più gonfi", l'accusa choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA