Carmen Di Pietro “Maria Laura mi ha abbindolata”/ La Pupa punta ad Alessandro

Carmen Di Pietro non si fida delle conquistadores a L’isola dei Famosi 2022

Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi 2022 contro Maria Laura De Vitis. “Le Conquistadores hanno rovinato la mia vita sull’isola. Non conquisterà niente nessuno perchè ci sono io su questa isola che vigilo e nemmeno fuori” – dice la naufraga parlando chiaramente delle nuove arrivate in Honduras. L’arrivo di Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli hanno rinvigorito Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, che è molto vicino alla vincitrice de La Pupa e il Secchione Show 2022. Maria Laura non nasconde di essere interessato al figlio di Carmen sconvolto da una scena: il figlio che esce dalle acque honduregne abbracciato a Maria Laura e Fabrizia. Proprio la Pupa in un confessione racconta: “mi piace come ragazzo, ho qualche tattica in mente in modo che Carmen mi lasci in mente per conoscere Alessandro come ragazzo” – confessa la Pupa che mette in pratica la sua strategia cercando di conquistare proprio la Di Pietro.

Maria Laura, infatti, decide di portare a prima mattina il caffè a Carmen Di Pietro a cui dice: “buongiorno mamma, questo per te. Ti ho portato il caffè. Sei una mamma davvero spaziale e pazzesca, tutti i figli dovrebbero avere una mamma come te”. Qualcosa però non torna a Nick Luciani che confida a Carmen che la Pupa ha fatto una smorfia che non convince la Di Pietro: “questo se fosse vero non mi piace. Quindi rimango sulla mia idea che non bisogna avere un occhio aperto, ma 30-40 aperti e domani gliela faccio pagare”.

Carmen Di Pietro “abbindolata” da Maria Laura De Vitis a L’Isola dei Famosi 2022

Durante la diretta Ilary Blasi domanda a Carmen Di Pietro cosa è successo con Maria Laura De Vitis: “io credo a quello che dice Nick a meno che ora non mi dica qualcosa di plausibile”. La showgirl è dubbiosa sul comportamento della ex Pupa che si difende: “ma è stato un movimento involontario”, ma la Di Pietro ribatte “mi ha abbindolata in quel momento”.

Poi la Blasi domanda diretta: “Maria Laura a te piace?” con la ex Pupa che confessa: “si, vorrei conoscerlo. E’ un ragazzo super sensibile, di cuore e con tanti valori, una cosa che ho detto anche di faccia a Carmen”. Il cantante de I Cugini di Campagna però è convinto di una cosa: “ti sei studiata bene prima Carmen e poi le hai detto quelle cose”. Cosa succederà? Una cosa è certa: anche Alessandro ha un interesse: “Maria Laura tra le tre è quella con cui ho parlato di più e che caratterialmente è più vicina a me”.

