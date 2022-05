Carmen Di Pietro: “Maria Laura si è approfittata di Alessandro”/ “Mio figlio…”

Carmen Di Pietro attacca Maria Laura De Vitis

Carmen Di Pietro perde la pazienza con Maria Laura De Vitis e scende in campo per proteggere il figlio Alessandro che è sempre più vicino alla vincitrice de La pupa e il secchione show 2022. A scatenare la reazione di Carmen che ha puntato il dito contro Maria Laura è stato un momento di sconforto del figlio Alessandro. A distanza di due mesi dall’inizio dell’avventura in Honduras, Alessandro si è lasciato andare alle lacrime e, davanti alle telecamere del reality show che tornerà in onda domani sera, con una nuova puntata, ha ammesso di sentire la mancanza del padre e della sorella.

Lacrime, quelle di Alessandro, che hanno colpito Maria Laura che l’ha consolato spiegandogli di avere comunque accanto la famiglia nonostante sia lontana. La De Vitis, poi, ha consolato Alessandro dicendogli che anche con le lacrime ha dimostrato di essere un ragazzo molto forte.

Carmen Di Pietro, duro sfogo con Maria Laura De Vitis

Dopo aver visto il momento tra Maria Laura De Vitis e il figlio Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro ha attaccato l’ex fidanzata di Paolo Brosio non nascondendo la propria preoccupazione per quello che sta accadendo tra il figlio e la nuova naufraga. “Questa mattina non mi è piaciuta tanto Maria Laura quando si è approfittata di Alessandro perchè l’ha visto giù di morale…”, ha detto Carmen.

Non gradendo l’atteggiamento di Maria Laura, Carmen ha affrontato la compagna d’avventura esortandola a stare lontana dal figlio quando lo vede in un momento di sconforto. “Quando lo vedi così…Dammi retta…Lascialo perdere…Lui ha bisogno dei suoi spazi…Ha le sue tempistiche…”, ha concluso la Di Pietro. Come reagirà Alessandro di fronte alle parole della mamma? Lo scopriremo, probabilmente, nel corso della prossima puntata dell’Isola.

