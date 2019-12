Carmen Di Pietro/ “Mio figlio per i 18 anni m’ha chiesto di andare con lui a Lourdes”

Carmen Di Pietro, protagonista di recente di una lite in diretta televisiva con Raffaello Tonon in quel di “Pomeriggio 5”, ha parlato in una lunga intervista concessa al magazine “Grand Hotel” proprio dei suoi due figli che negli ultimi tempi sono stati proprio l’oggetto del contendere per la showgirl ed ex modella potentina legata in passato a Sandro Paternostro. Parlando di quelli che definisce i suoi “ragazzi d’oro”, ovvero il fresco 18enne Alessandro e la più piccola Carmelina (11 anni), la Di Pietro mette a nudo tutte le sue preoccupazioni di mamma e tocca pure il tema della fede con l’approssimarsi del Santo Natale: “Per i 18 anni temevo che mio figlio grande mi chiedesse un’auto, io poi sono terrorizzata dalla velocità, e invece mi ha spiazzato chiedendomi come regalo un viaggio da fare assieme a Lourdes…” spiega la showgirl, ammettendo come sia insolita come richiesta per un ragazzo ma dicendosi pure non così sorpresa dato che il suo Alessandro ha una fede profonda tanto che ogni sera, prima di andare a letto, recita le sue preghiere. “Mi dice che ha bisogno di silenzio per mettersi in contatto con Dio” spiegando che questa spiritualità è nata autonomamente nel cuore dell’adolescente senza che lei intervenisse e limitandosi ad educarlo secondo quelli che sono i principi cristiani.

CARMEN DI PIETRO, “IO DALLA DE FILIPPI? MA NON AL TRONO OVER!”

Sempre a proposito del figlio maggiore, Carmen Di Pietro ha raccontato a “Grand Hotel” che il suo Alessandro non intende portarla a Lourdes per farla… rinsavire visto che nelle ospitate in televisione la 54enne predilige spesso look provocanti e molto scollati ma perché ci tiene molto a fare quel viaggio assieme a sua madre. “A settembre comincerà l’università a Roma, ha scelto Economia e Management, mentre non penso siA fidanzato dato che altrimenti mi avrebbe detto tutto: al momento siamo solo io e Carmelina le due donne che ci prendiamo cura di lui” ha tagliato corto la Di Pietro, accennando alla secondogenita, per via della quale è stata attaccata da Tonon secondo cui l’ex moglie di Paternostro sfrutterebbe la piccola sul piccolo schermo a proprio vantaggio e mettendola in ridicolo. “A mia figlia devo invece un pellegrinaggio bellissimo a Medjugorje che abbiamo fatto due anni fa proprio perché me l’aveva chiesto lei” ha detto la showgirl, accennando all’episodio e confessando di aver avuto l’impressione che Carmelina le stesse portando un messaggio dall’alto. Insomma, quel viaggio nel santuario della Madonna e il prossimo che farà assieme ad Alessandro rappresenterebbero per la Di Pietro due delle esperienze più importanti della sua vita e conclude rivelando quale è il piano per lei architettato dai figli: “Carmelina vorrebbe che mi trovassi un fidanzato con cui uscire: l’altro giorno confabulava col fratello di troni e tronisti e ho capito che vorrebbero mandarmi a ‘Uomini e Donne’. Andare dalla De Filippi? A due condizioni: che i miei figli non si facciano aspettative e che Maria non mi metta sul Trono Over…”.

