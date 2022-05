Carmen Di Pietro nella bufera all’Isola dei Famosi/ La divisione dei cocchi scatena…

Carmen Di Pietro e la divisione dei cocchi all’Isola dei Famosi 2022

Nonostante sull’Isola dei Famosi 2022 le squadre non ci siano più, i concorrenti continuano ad agire come se ci fossero ancora due gruppi. Durante la divisione dei cocchi, così, è scoppiata l’ennesima discussione avendo a disposizione tredici cocchi. Chi pensava che sarebbero stati aperti durante i vari momenti della cena e del pranzo in modo da permettere a tutti i mangiarlo si sbagliava. Tutto è nato quando i componenti dell’ex gruppo delle Cucaracha ha raccolto 13 cocchi. La divisione dei cocchi ha scatenato una discussione con il gruppo opposto.

Ad intervenire è stata così Carmen Di Pietro che ha deciso di distribuire sei cocchi a gruppo tenendo il settimo per sè. Una scelta che ha scaldato gli animi dei naufraghi che cominciano a sentire fortemente il peso della fame.

Carmen Di Pietro e i cocchi: Guendalina Tavassi interviene e risolve tutto

La scelta di Carmen Di Pietro di tenere per sè il settimo cocco non è piaciuta a Roger Balduino il quale ha chiesto il settimo cocco per il proprio gruppo per la presenza dell’ex fidanzata Beatriz con cui, secondo il parere di Edoardo e Guendalina Tavassi, ci sarebbe un accordo. Anche questa richiesta, però, è stata bocciata dagli altri naufragi innescando ulteriormente la discussione. A risolvere tutto ci ha così pensato Guendalina Tavassi.

La sorella di Edoardo ha distribuito i 13 cocchi in modo equo dandone sei a ciascun gruppo e decidendo di aprire il tredicesimo cocco a cena in modo da poterne dare un pezzo a tutti i naufraghi.

