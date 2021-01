Carmen Di Pietro, nuda su Instagram/ Seno esplosivo tra le mani e…

Carmen di Pietro ha il Covid, Carmen di Pietro mangia la banana per non sentirne il gusto, e oggi? Carmen di Pietro si spoglia nuda. Sì, avete capito bene. Proprio nel bel mezzo dei giorni della merla, la bella showgirl e opinionista ha deciso bene di lasciarsi andare al freddo e al gelo mostrando le sue forme sinuose ed esplosive, risultato? Migliaia di like in un paio di ore proprio mentre Carmen di Pietro ha deciso di augurare così un buon weekend, con un foto che la ritrae con un mini pantaloncino colorato e senza reggiseno pronta a tenere tra le mani il suo seno esplosivo che, naturalmente non può essere contenuto per via delle sue dimensioni. I commenti per lei non si sprecano e, in particolare, se c’è qualcuno che la trova sempre più volgare e pronta a tutto per farsi notare, altri si complimentano con lei soprattutto per via della sua età.

Carmen Di Pietro, nuda su Instagram e i commenti si sprecano…

E così sotto la foto si legge: “Grazie alla tua bellezza incomincia alla grande questo weekend, non potrà proseguire meglio comunque Ricambio BUON weekend a te” e ch avanza una richiesta: “rava…però…se domani, il NAPOLI NON PERDE…TI VOGLIAMO NOI TIFOSI…SENZA MUTANDE”. Carmen di Pietro apprezza l’interesse del pubblico e poi qualcuno la invita ad osare di più la prossima volta. La stessa foto l’opinionista l’ha piazzata anche nelle storie su Instagram ma siamo sicuri che i 6mila like raggiunti in poco tempo si moltiplicheranno.



