Carmen Di Pietro offende donna con endometriosi/ Morena Zapparoli: “Merita denuncia”

Carmen Di Pietro nella bufera per le sue affermazioni che hanno indignato le donne malate di endometriosi. La showgirl aveva attaccato pesantemente ai microfoni di Radio Globo una donna che sosteneva di essere stata costretta a non andare a lavorare a causa del ciclo mestruale. «Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna», le aveva detto. Le dichiarazioni hanno scatenato una polemica accesa sui social e la reazione dell’Associazione Italia Endometriosi che in un post su Facebook ha scritto: «In riferimento ai fatti accaduti su Radio Globo esigiamo delle scuse ufficiali da chi ha trattato un argomento delicato con totale insufficienza e disinformazione. Se si fa comunicazione bisogna informarsi correttamente. L’endometriosi è una malattia grave, l’ignoranza è molto più grave dell’endometriosi». Oggi le scuse di Carmen Di Pietro attraverso AdnKronos: «Non conoscevo nessuno che avesse questa malattia e quando ho sentito quella signora che diceva che non andava a lavorare quando aveva il ciclo mestruale ho pensato che fosse esagerata e mi sono arrabbiata ma non l’avrei mai attaccata se avessi saputo che aveva l’endometriosi».

CARMEN DI PIETRO OFFENDE DONNA CON ENDOMETRIOSI, MORENA ZAPPAROLI L’ATTACCA

Carmen Di Pietro ha colto l’occasione per invitare a fare maggiore informazione sull’endometriosi, una malattia – a detta sua – da molti sconosciuta. «Sono mortificata, chiedo di nuovo scusa a lei e a tutte le donne affette da endometriosi. Bisogna fare informazione su questa malattia, non avevo mai sentito parlare di endometriosi, sono mortificata per quanto è accaduto». Sulla vicenda è intervenuta anche Morena Zapparoli, vedova di Gianfranco Funari, che ha attaccato la showgirl sui social e attraverso un articolo sul Fatto Quotidiano. «Io ho rischiato di morire di ENDOMETRIOSI nel 1999, ci sono 200 MILIONI di donne nel mondo che ne soffrono e 3 MILIONI solo in Italia. Chi, senza informarsi, si permette di fare certe affermazioni che ledono la dignità delle donne che sono affette da questa patologia invalidante merita una denuncia». Nell’articolo ha spiegato di essere stata operata d’urgenza: le è stata asportata una tuba e aveva un’emorragia interna che le avrebbe provocato la morte se i medici non fossero intervenuti tempestivamente. «Pretendo le scuse da parte di Carmen Di Pietro e degli altri speaker della trasmissione». Quelle della showgirl sono arrivate.





