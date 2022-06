Carmen Di Pietro, oracolo all’Isola dei Famosi 2022/ “Ecco quanto vivrà Luca Dafrè…”

Carmen Di Pietro predice il futuro all’Isola dei Famosi 2022

Manca sempre meno alla finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 e, in attesa di scoprire il nome del vincitore, indubbiamente, una delle protagoniste indiscusse della sedicesima edizione del reality è sicuramente Carmen Di Pietro che ha conquistato il pubblico prima in coppia con il figlio Alessandro Iannoni e poi da sola dopo la decisione di Alessandro di tornare in Italia rifiutando il prolungamento. Schietta, simpatica, ironica e senza peli sulla lingua, Carmen è entrata nel cuore dei telespettatori anche per l’amicizia nata con Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi.

Carmen, sull’Isola, si è mostrata totalmente senza filtri legando con la maggior parte dei naufraghi a cui ha deciso di predire il futuro. In particolare, dopo aver predetto il futuro ad Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, Carmen ha deciso di svelare a Luca Daffrè quanti anni vivrà.

Carmen Di Pietro e l’oracolo per Luca Daffrè

Tra Carmen Di Pietro e Luca Daffrè è nato un rapporto simpatico e d’affetto. Carmen, apprezzando la bellezza di Luca, si è anche lasciata andare ad una richiesta. “Vuoi essere il mio toy boy?”, scatenando la reazione divertita di Luca che è sempre più vicino a Maria Laura De Vitis.

La Di Pietro, durante la semifinale dell’Isola dei Famosi 2022, dopo aver predetto l’arrivo di un nipotino per Ilary Blasi che, tra qualche anno, dovrebbe diventare nonna di un maschietto e aver previsto l’arrivo di un nuovo amore per Vladimir Luxuria, ha svelato anche a Luca Daffrè un dettaglio del suo futuro. “Vivrai poco, intorno ai 65 anni, e non farai soldi…”, è stata la previsione della Di Pietro.

