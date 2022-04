Carmen Di Pietro per la fame a L’Isola dei Famosi, pronta a lasciare?/ Il difficile passato della showgirl

La fame inizia a farsi sentire per Carmen Di Pietro, comprometterà la sua permanenza sull’Isola 2022

La permanenza sull’Isola dei Famosi di Carmen Di Pietro è sempre più compromessa a causa della fame, la concorrente infatti non riesce a trovare pace per la mancanza di cibo. Questo suo atteggiamento è una costante in questa edizione dell’Isola, che come sempre per regolamento prevede una dieta limitata e dei premi che i naufraghi possono ottenere vincendo prove o sfide indette durante ogni diretta in prima serata. Carmen e suo figlio avranno un’importante settimana da affrontare in quanto sono stati nominati leader del gruppo grazie all prova vinta. Infatti madre e figlio sono stati messi davanti a una scelta importante: mangiare la lasagna e vivere legati per una settimana oppure rinunciare al prelibato cibo e rimanere liberi. Alessandro spinge sua madre ad accettare la sfida e Carmen dopo aver mangiato la lasagna riesce anche a vincere la prova leader, come se avesse ritrovato l’energia perduta rimanendo il più possibile appesa ad una corda senza cadere.

Al momento del televoto i due leader hanno avuto la possibilità di scegliere la coppia da mandare al televoto, optando per Clemente Russo e Floriana pronti a sfidare Cicciolina e Nicolas Vaporidis, la neo coppia. Questa decisione è stata molto criticata da Floriana Secondi, che non ha preso bene la nomination da parte di Carmen. La coppia Carmen/Alessandro è molto amata dal pubblico a casa, ma in diretta è nata la proposta di dividersi per poter vivere in maniera individuale l’esperienza in Honduras. La proposta di Ilary potrebbe far gola ad Alessandro spesso danneggiato dall’esuberanza di Carmen e dal suo atteggiamento troppo protettivo nei confronti del ragazzo. Vediamo cosa succederà durante la settimana, se le riusciranno a sopportarsi ancora un po’ e rimanere uniti all’interno dell’Isola dei Famosi.

Carmen Di Pietro, un passato difficile per la naufraga de L’Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro ha vissuto un passato difficile che oggi riaffiora insieme alle tante news del passato legate alla showgirl per la sua presenza a L’Isola dei Famosi. Fortementein.com infatti ritorna su delle parole della donna che emozionarono tutto il pubblico italiano: “Vivevo in una famiglia povera ma con una grande dignità. Andavo a fare i provini e dormivo sul treno, per fortuna non lo sapeva nessuno“. Sono parole sicuramente forti che ci fanno capire come dietro i risultati ci sia sempre un grande percorso fatto di sacrifici, sforzi e voglia di arrivare.

Carmen ha sempre dimostrato di essere una donna con gli attributi, una che si è fatta apprezzare dal pubblico anche perché non le ha mai mandate a dire e anzi è sempre stata trasparente. E anche in questa nuova avventura, da naufraga in Honduras, è riuscita a mettere in mostra il suo carattere anche nelle discussioni continue con il figlio al suo fianco durante il percorso. Sicuramente Carmen è uno di quei personaggi che divide tra chi la ama e chi magari la tollera un po’ meno. Ma sicuramente, leggendo i commenti sui social network, ci rendiamo conto che potrebbe anche essere lei a vincere alla fine.











