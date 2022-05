Carmen Di Pietro, pianto disperato all’Isola dei Famosi/ La scelta di Alessandro…

Colpo di scena a L’Isola dei Famosi. Alessandro ha scelto di abbandonare il programma per impegni universitari. Il figlio della showgirl, infatti, frequenta un corso universitario in inglese e ha necessità di tornare a casa per riprendere a studiare in vista degli esami. Non appena comunicata la notizia, Carmen è scoppiata in lacrime. La mamma, molto legata al ragazzo, non ha nascosto la grande emozione.

Quando Ilary le ha concesso la parola, Carmen Di Pietro ha spiegato: “Io sapevo la sua decisione, per questo mi sono uscite le lacrime. Per lui lo studio è importante e io non me la sento di ostacolarlo”. La conduttrice, poi, prova a convincere il ragazzo a cambiare idea, per rimanere in gioco, ma lui è inamovibile: “Non penso che un mese possa cambiare qualcosa per un ragazzo bravo come Alessandro”. Il naufrago risponde: “Un mese agli occhi di molti è una cavolata, non per me. Perderei molte cose. Recuperare poi a luglio? Non credo, ci ho pensato giorno e notte. Mi sono anche commosso prima. Sono consapevole del percorso che ho fatto e per me questa è la fine. Ora mi dedico a quello che devo fare e voglio fare. Sono costretto a prendere questa decisione”.

Alessandro, addio a L’Isola dei Famosi. Carmen…

A provare a convincere Alessandro a cambiare idea, arriva poi anche l’amico Edoardo: “Non condivido a pieno la tua decisione. Sei entrato lì in punta di piedi e ti sei fatto valere. Io sto venendo da te in Honduras e per essere lì con te ho rinunciato a fare due esami”. Alessandro non riesce però a cambiare idea: “Mi sento impotente di fronte a questa situazione. Sono arrivato fin qui, non so come, ma questa è la mia priorità”. Vladimir Luxuria anche prova a convincerlo: “Gli esami li puoi recuperare, è bello che pensi a questo ma pensaci”.

Dopo la concessione di qualche minuto in più da parte di Ilary, Alessandro conferma di voler abbandonare il programma per dedicarsi esclusivamente alla sua carriera universitaria. Carmen, più calma dopo lo sfogo e le lacrime precedenti, lo saluta affettuosamente. Nonostante tutti abbiano provato a fargli cambiare idea, dunque, Alessandro ha scelto di tornare a casa, dove potrà riprendere a studiare.











