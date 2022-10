Carmen Di Pietro/ “Posto più strano dove ho fatto l’amore? Un pollaio, con…”

Carmen Di Pietro ha rilasciato delle dichiarazioni decisamene piccanti sulle sue abitudini e sui suoi primi amori durante una frizzante intervista a ‘L’autostoppista’, il programma radiofonico pet friendly condotto da Igor Righetti e dal bassotto Byron. Carmen Di Pietro, showgirl e conduttrice radiofonica, ha rivelato che “il luogo più stravagante dove ho fatto l’amore è stato un pollaio con le galline che guardavano e una capra che belava”.

Ma non è l’unica dichiarazione che ha rilasciato agli automobilisti sintonizzati su Isoradio per seguire il programma. “Metto i miei reggiseni nel freezer all’interno di un sacchetto per alimenti perché il freddo rassoda” ha infatti confessato Carmen Di Pietro, che ha poi aggiunto: “consiglio di farlo per 5/8 minuti anche con i boxer da uomo”. Oltre a questi consigli “pratici”, la showgirl ha anche raccontato di un appuntamento finito decisamente in maniera insolita: “Da ragazza, durante un incontro amoroso, mi sono vestita da infermiera con le ciglia finte e una parrucca di capelli lunghi – rivela prima dell’inatteso finale – Durante la cena si staccò una ciglia e lui scappò”. Forse non l’esito che la conduttrice si sarebbe aspettata.

Carmen Di Pietro è tornata a far parlare di sé dopo la sua partecipazione all’ultima edizione 2022 de L’Isola dei Famosi, dove per i primi tempi è stata anche affiancata dall’adorato figlio Alessandro Iannoni. Mentre Alessandro ha scelto di abbandonare per concentrarsi sullo studio, Carmen Di Pietro è rimasta in gioco fino all’ultimo conquistando il terzo posto. E, dopo essere tornata a casa, la sua vita non è stata più la stessa dopo il ricordo della fame e delle scomodità patite in Honduras.

“Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto, rifiutando le comodità” aveva confessato la showgirl ospite a Verissimo a inizio ottobre, in compagnia del figlio Alessandro. “Mi sono data tempo un mese, ma se non ce la farò mi rivolgerò a uno psicologo” aveva aggiunto in quell’occasione. Dopo l’Isola dei Famosi, infatti, Carmen Di Pietro non è più riuscita a dormire nel proprio letto e quando fa la spesa al supermercato acquista molti più prodotti di quanto faceva prima, girando sempre con la borsa piena di cibo per non patire mai più i morsi della fame. Un’esperienza che l’ha segnata nel profondo ma che, come rivela l’intervista che ha rilasciato a ‘L’autostoppista’, non ha intaccato il suo animo frizzante e scoppiettante.

