Carmen Di Pietro “Posto più strano dove l’ho fatto? Un pagliaio”/ Ha un fidanzato? La verità è…

Vulcanica, prorompente e sensuale è difficile pensare che Carmen Di Pietro sia single, eppure è la stessa ex naufraga a rivelarlo al settimanale Mio. In occasione di un’intervista la showgirl rivela di non aspettare che uomo riempi la sua vita, già molto piena di impegni: “Sono single da molto ormai, non cerco un uomo“.

Carmen Di Pietro svela di non trascorrere una vita particolarmente mondana e di non uscire molto la sera “di conseguenza, non ho occasione di incontrare qualcuno” ammette la showgirl. Non per questo, però, l’ex naufraga si sente abbattuta, anzi: “Sto benissimo così come sto, se dovesse arrivare, ben venga“. La bella mamma di Alessandro, però, ha le idee chiare sul suo uomo ideale: “Un uomo all’antica che manda le rose a casa!” Dunque, chi corrisponde alla descrizione si può fare avanti!

Carmen Di Pietro è single e sta benissimo così, ma in gioventù era molto attiva dal punto di vista sentimentale e intimo. La showgirl, al settimanale Mio, ha rivelato dei dettagli piccanti della sua vita sessuale senza peli sulla lingua.

Carmen Di Pietro rivela il posto più strano in cui ha fatto l’amore: “In un pagliaio con galline e capre” svela e poi sottolinea con nostalgia: “Beata gioventù”. Insomma, la showgirl arrivata terza all’Isola dei Famosi non di certo la numero uno in quanto a seduzione. Ora, deve dedicarsi ai suoi molteplici impegni come speaker radiofonica e mamma di due splendidi figli, Alessandro e Carmelina con i quali ha un rapporto davvero speciale. Con tutti questi impegni, riuscirà a trovare l’amore una volta per tutte?

