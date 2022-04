Carmen Di Pietro preoccupata da Licia Nunez “Le piace Alessandro”/ Scherzo all’Isola!

Carmen Di Pietro è sicuramente una dei grandi protagonisti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A rendere la sua avventura ancora più avvincente è la presenza al suo fianco del figlio, Alessandro Iannoni. Nei suoi confronti si è finora mostrata molto apprensiva, mettendo spesso il ragazzo anche in situazioni imbarazzanti.

Negli ultimi giorni, Carmen si è poi convinta che Licia Nunez, ultima arrivata all’Isola, abbia un interesse per suo figlio. Una convinzione che Guendalina Tavassi, con la complicità di Laura Maddaloni, ha deciso di alimentare, raccontando a Carmen, davanti al fuoco, alcuni divertenti bugie sul conto di Licia, mirate a far credere che abbia realmente interesse per i ragazzi più giovani e, dunque, per suo figlio.

Lo scherzo di Guendalina a Carmen Di Pietro sul figlio Alessandro e Licia Nunez

Guendalina ha dunque raccontato a Carmen Di Pietro di un flirt di Licia Nunez con un ragazzo molto più giovane: “Lei è famosa perché ha fatto un altro reality dove si è fidanzata con uno più piccolo di lei di 15 anni, al Grande Fratello. Come si chiama? Carlo Imperatore…”. Ha quindi continuato, raccontandole: “Lui c’aveva la madre che le faceva le sorprese e diceva che lei non le piaceva.” A lui sarebbe seguito “Massimo Meridio. Questo era più grande di 20 anni, lei innamorata persa ma poi è morto. Ha un figlio che ha l’età di Alessandro, si chiama Enrico!” Ora, rimasta da sola, Licia starebbe cercando un nuovo amore: “Il marito è morto, l’altro l’ha lasciata. Lei ha detto che Alessandro è bravo, puro, pulito… perché le piace e se lo vuole svezzare perché è più grande.” Inutile dire che Carmen ha creduto a queste rivelazioni fake, dicendosi preoccupata per il figlio. Cosa accadrà?

